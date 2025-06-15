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        Kaza yaptıktan sonra alkolün etkisiyle yere yığıldı

        BURDUR'da otomobiliyle minibüse çarpan, alkolün etkisiyle kaza yaptığını fark etmeyen Osman A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 13:54 Güncelleme: 15.06.2025 - 14:00
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        Kaza yaptıktan sonra alkolün etkisiyle yere yığıldı
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        BURDUR'da otomobiliyle minibüse çarpan, alkolün etkisiyle kaza yaptığını fark etmeyen Osman A. (18), yaklaşık 500 metre gittikten sonra fenalaşınca aracından inip, yere yığıldı.

        Olay, dün gece Antalya Kavşağı'nda meydana geldi. Osman A.'nın kullandığı 15 ACJ 582 plakalı otomobil, kavşakta Orhan A. (59) idaresindeki 60 ABA 479 plakalı minibüse çarptı. Alkolün etkisiyle kaza yaptığının farkında olmayan Osman A., yaklaşık 500 metre uzaklaştıktan sonra Karasenir Kavşağı'nda otomobili durdurdu. Fenalaşan Osman A., otomobilden inip yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Osman A., gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan kontrolde, Osman A.'nın 3.03 promil alkollü olduğu belirlendi. Osman A.'nın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulurken, çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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