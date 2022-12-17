Burdur'da doğuma giden hamile kadın ve bebeğine ambulansta hayati dokunuş

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BURDUR (AA) - BİLAL ALTIOK - Burdur'da, doğum sancısı başlayan 39 haftalık hamile kadın, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada bebeğin boynuna kordon dolandığını fark eden 112 Acil Sağlık çalışanlarının başarılı müdahalesiyle erkek bebek dünyaya getirdi.

Tefenni ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki genç kadın, hamileliğinin 9'uncu ayı olan 9 Aralık'ta doğum başlayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bunun üzerine 112 Acil Sağlık ekibinin ambulansa aldığı genç kadın, tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildiği sırada sancıları artarak fenalık geçirdi.

Boynuna kordonu dolanan ve nefes alması duran bebek, sağlık ekibinin müdahalesiyle ambulansta sağlıklı şekilde dünyaya geldi. Sağlıkçılar bebeğe Halil ismini verdi. Burdur Devlet Hastanesinde müşahede altında tutulan anne ve bebek daha sonra taburcu edildi.

- Eşiyle aynı ambulansta görev yapıyor

Doğumu başarıyla gerçekleştiren acil tıp teknisyeni Sena ve paramedik eşi Berk Uysal ile paramedik Rahim Dikmen, Yokuş Mahallesi'ndeki evlerinde anne ve bebeğini ziyaret etti. Ambulansla eve gelen 112 Acil Servis ekibi, bebeği ve anneyi sağlıklı görmenin mutluluğunu yaşadı.

Berk Uysal, AA muhabirine, bir buçuk yıldır evli olduklarını, birlikte görev yaptığı eşiyle kendi çocuklarından önce "Halil bebeği" kucaklarına aldıklarını söyledi.

Uysal, 5 yıldır bu mesleği yaptığını ancak ambulansta doğum vakasıyla ilk defa karşılaştığını belirterek, hastaneye 10 kilometre kala doğumun başladığını anlayınca bebeğin ve annenin hayatını riske atmak istemediklerini ifade etti.

Doğumu ambulansta gerçekleştirdiklerini aktaran Uysal, "Boynuna kordon dolanmasını çözdüğümüz bebeğe oksijen verdik. Bebeği sağlıklı şekilde kucağımıza aldık. Ambulans, küçük bir acil servis niteliğindedir." ifadesini kullandı.

Doğumu başlatmak için tereddüt yaşamadıklarını dile getiren uysal, şöyle konuştu:

"Zaten korku ve tereddüt yaşarsanız bu mesleği yapamazsınız. Bebekteki problemi görünce hızlı bir şekilde gerekli müdahaleyi yapmamız lazımdı. Bunu da başarını bir şekilde yaptık. Bebek doğduktan sonra eşimin kucağındaydı, onu da çok heyecanlı gördüm. Bebeği sağlıklı ve hareketli gördüğümüz için çok mutlu olduk. Çok güzel bir duyguydu. Biz de yeni evliyiz. İnşallah bize de nasip olur. Bu olay bizim için güzel bir anı olarak kaldı."

- "Bebeğin ağlama sesini duyunca ekip olarak gözlerimiz doldu"

Acil Tıp Teknisyeni Sena Uysal da eşiyle bazı günler nöbetlerinin kesiştiğini, o gün de Halil bebeğin doğumuna birlikte şahitlik ettiklerini anlattı.

Panik olan anneyi sakinleştirmeye çalıştıklarını anlatan Uysal, "Anneyi sakinleştirirken bir yandan da 'İyiyiz, biz bu işi hallederiz.' diye bir birimize destek verdik." dedi.

Uysal, bebeğin ağlama sesini duyunca çok sevindiklerine değinerek, "Sevinçten çığlık attık. 'Bebeği kurtardık bu işi başardık.' dedik. Sonrasında eşimle birbirimize sarıldık. Bebeğin ağlama sesini duyunca anne de sakinleşti, bebeğiyle buluşunca gözleri doldu. Bizim de ekip olarak gözlerimiz doldu. Elimizde bir iki dakika önce hayata 'merhaba' demiş bir bebeğe bakıyorduk, o anlar çok güzeldi. Gurur verici bir duyguydu." ifadelerini kullandı.

O gece ambulansı kullanan Paramedik Rahim Dikmen de hastaneye giderken sisten dolayı görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğüne değindi.

Doğum başladığında ambulansın hareket etmemesinin gerektiğine dikkati çeken Dikmen, "Aracı sağa çekip hemen doğum hazırlığımızı yaptık. Bebek gelirken boynuna dolanan kordonu gördüm. Kordonu baş kısmından yukarı çekerek bir manevrayla çıkardım. Kordon çözülmezse annenin ıkınmasıyla bebeğin solunumu durabilirdi. Bebeğin ağlama sesiyle o andaki stres, gerginlik bir anda mutluluğa dönüştü. Bugün de bebeğin sağlıklı olduğunu gördük." diye konuştu.

Suriye uyruklu Sara ve Adnan Hamid çifti de ikinci bebeklerini sağlıklı olarak kucaklarına aldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, doğumu gerçekleştiren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

- "Arkadaşlarımızı teşekkür belgesiyle ödüllendireceğiz"

İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram da zaman zaman ambulansta doğumlar gerçekleşebildiğini, bu tip durumlarda gerekli donanım ve eğitimli personellerin ambulanslarda görev yaptığını belirterek "Böyle durumlarda tıbbi işlemleri de ambulansta gerçekleştirebiliyoruz. Bu vakada da arkadaşlarımız gerekli müdahaleyi başarılı biçimde yaparak zor bir doğumun üstesinden geldiler. Kendilerini teşekkür belgesiyle ödüllendireceğiz." dedi.





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