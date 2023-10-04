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        Avda arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi öldü

        Burdur'un Çeltikçi ilçesinde domuz avında arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 17:49 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:49
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        Avda arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi öldü
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        Burdur'un Çeltikçi ilçesinde domuz avında arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Cebiş köyünde İbrahim Coşar'la (30) arkadaşı B.K. (25) gece saatlerinde domuz avına çıktı.

        Av sırasında B.K. av tüfeğiyle arkadaşı Coşar'ı yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Coşar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan B.K'nın ifadesinde, avda birbirlerinden ayrılıp domuz sürüsünü bekledikleri sırada ses duyduğu tarafa ateş ettiğini, kontrol etmeye gittiğinde yanlışlıkla arkadaşını vurduğunu görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını söylediği öğrenildi.

        Coşar'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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