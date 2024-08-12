Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdurlu Meryem, Türk ve Hint gelenekleriyle gelin oldu

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Meryem Özarslan ile 29 yaşındaki Hintli Sharjeel Siddique, Türk ve Hint gelenekleriyle dünyaevine girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 16:43 Güncelleme: 12.08.2024 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdurlu Meryem, Türk ve Hint gelenekleriyle gelin oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Meryem Özarslan ile 29 yaşındaki Hintli Sharjeel Siddique, Türk ve Hint gelenekleriyle dünyaevine girdi.

        Gölhisar Belediyesi Park Orman Sosyal Tesisleri'nde hem Türk hem de Hint gelenek ve görenekleriyle düzenlenen düğünde hayatlarını birleştiren çift, unutulmaz anlar yaşadı.

        Kına gecesinde Hindistan'ın geleneksel kıyafetinden giyen gelinin ve damadın ellerine Hint ve Türk müzikleri eşliğinde kına yakıldı.

        Düğün alanına mehter takımıyla giriş yapan gelin ve damat, daha sonra geleneksel Hint danslarını sergiledi. Hindistan'tan geleneksel kıyafetleriyle gelen damadın akrabaları da gelinin akrabalarıyla karşılıklı oynadı.

        Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Meryem Özarslan, AA muhabirine, Hintli Sharjeel Siddique ile gezmek için gittiği Çekya'nın başkenti Prag'da tanıştıklarını söyledi.

        Arkadaş olduktan sonra evlilik kararı aldıklarını belirten Özarslan, dilleri, kültürleri farklı olsa da anlaşabildiklerini aktardı.

        Özarslan, eşi Siddique'nin da Müslüman olduğu için ortak noktalarının olduğunu belirterek, "Onların kültürleri de tıpkı bizim gibi köklü bir kültür. İki kültür birbirine eklendiği zaman ortaya ilginç şeyler çıkıyor. Mesela kına gecesinde bunu yaşadık. İki kültürü de harmanladık, eğlenceli bir ortam oluştu." diye konuştu.

        - "Bizi bağlayan İslam'dı"

        ABD'deki bir bilgisayar teknolojisi şirketinde çalışan damat Sharjeel Siddique de çeviri programı yardımıyla Burdur'un Gölhisar ilçesine geldiğini söyledi.

        Türk kültürünün kendi kültürlerinden çok farklı olduğunu dile getiren Siddique, "Bu yüzden bazı endişelerim vardı ama bizi bağlayan İslam'dı. Türkler İslam'ı Hindistan'a getirme konusuna ön ayak olmuşlardır. Bu çok önemli. Beraberce takip edebildiğimiz bir kitap, yani Kur'an-ı Kerim var. Aslında en büyük farklılıklar yemeklerde. Türk insanlarına göre daha baharatlı yiyecekler yiyoruz. Meryem'in 2 yıl içinde buna alışmasını bekliyorum." diye konuştu.

        Türkler ile dostluklarının yaklaşık 100 yıl öncesine dayandığını belirten Siddique, şöyle konuştu:

        "Benim yaşadığım yer Hindistan'a bağlanmadan önce Haydarabat Krallığı (Haydarabad Nizamlığı) olarak biliniyordu. Son Osmanlı Halifesi Abdülmecit Efendi'nin kızı Dürrüşehvar Sultan'ın Haydarabat Kralı Nizam'ın oğlu Nevvab Azam Cah ile evlendi. İki ülkenin bağlarının güçlenmesi nedeniyle bu evlilik gerçekleşmişti, bizim evliliğimizle de bu bağları sürdürmek istiyoruz."

        Damadın babası Wajeed Siddique da oğlunun Meryem'le evlenmesini memnuniyetle karşıladığını vurgulayarak, "Yemekler, insanlar, müzik her şey çok güzel ve biz burada eğleniyoruz, mutluyuz." dedi.

        Hintli damadın annesi Rahath Sabana da gelinin cana yakın olduğunu ifade ederek, Türkiye'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu anlattı.

        Gelinin annesi Fidan Akalın da uzaklara kız vermenin zor olduğunu dile getirerek, "Damadım sevecen, iyi, dürüst biri. Kızımı gözüm kapalı verdim. Allah sonuna kadar götürsün inşallah." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        9 kişi ölmüştü! Ön rapor çıktı
        9 kişi ölmüştü! Ön rapor çıktı
        Kahvaltı sofrasında cinayet! Babasını öldürdü, annesi ve kardeşi yaralı
        Kahvaltı sofrasında cinayet! Babasını öldürdü, annesi ve kardeşi yaralı
        Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı
        Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı
        Putin: Ukrayna'nın saldırısına yanıt verilecek
        Putin: Ukrayna'nın saldırısına yanıt verilecek
        Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!
        Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Kritik eşik aşıldı: "Marmara Denizi komada"
        Kritik eşik aşıldı: "Marmara Denizi komada"
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Edirne'de 15 ölü köpek! Suç duyurusu
        Edirne'de 15 ölü köpek! Suç duyurusu
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?

        Benzer Haberler

        Salda Gölü çevresine salınan kızıl geyikler görüntülendi
        Salda Gölü çevresine salınan kızıl geyikler görüntülendi
        Kuraklık nedeniyle ada çayı yeterince büyümeyince çiftçi hasatta zorlanıyor
        Kuraklık nedeniyle ada çayı yeterince büyümeyince çiftçi hasatta zorlanıyor
        Salgın dönemi ahşap oyma yeteneğini ortaya çıkardı
        Salgın dönemi ahşap oyma yeteneğini ortaya çıkardı
        Düğünde 3 çocuğu yaralayan muhtar görevden alındı
        Düğünde 3 çocuğu yaralayan muhtar görevden alındı
        Burdur'da imece usulüyle yapılan aşure 4 bin kişiye ikram edildi
        Burdur'da imece usulüyle yapılan aşure 4 bin kişiye ikram edildi
        150 yıllık gelinlikler, yıpranmadan bugüne ulaştı
        150 yıllık gelinlikler, yıpranmadan bugüne ulaştı