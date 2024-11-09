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        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Burdur'un Karamanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 22:26 Güncelleme: 09.11.2024 - 22:36
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        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Burdur'un Karamanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Serkan K. idaresindeki 44 ADE 225 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu Kılçan köyü kavşağında Bayram K'nin kullandığı 15 FE 001 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki Muhammet Metin Ö, Şükran K, İkra K. ve Sena K. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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