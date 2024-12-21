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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, AK Parti Burdur İl Kongresi'nde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, hedeflerinin Türkiye'yi gayrisafi milli hasılada ilk 10'lara, satın alma gücü paritesinde ilk 6'lara, 5'lere sokmak olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 16:54 Güncelleme: 21.12.2024 - 16:54
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, AK Parti Burdur İl Kongresi'nde konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, hedeflerinin Türkiye'yi gayrisafi milli hasılada ilk 10'lara, satın alma gücü paritesinde ilk 6'lara, 5'lere sokmak olduğunu bildirdi.

        Zeybekci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katılımıyla Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Burdur 8. Olağan İl Kongresi'nde, yaptığı konuşmada, kongre sürecinde Burdur'a seve seve, koşa koşa ikinci gelişi olduğunu söyledi.

        Kongrelerin hizmet, bayrak yarışı olduğunu belirten Zeybekci, "Kardeşlikle, dostlukla, vefa anlayışıyla millete, halka hizmet edecekler. Allah'ın rızasına ulaşma gayreti ve amacı taşıyan AK Parti'nin hizmetkarlarının yeni dönemlerini hep beraber onlara uğurlu edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Zeybekci, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne hizmet eden herkese teşekkür ederek "Bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun." dedi.

        - "Aziz milletin ferasetine hep güvendik, inandık"

        2023'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "Milletin mevzubahis vatansa gerisi teferruattır." diyerek bir tercihte bulunduğunu vurgulayan Zeybekci, "Milletimiz bu devlet, bayrak, vatan, millet ancak ve ancak Recep Tayyip Erdoğan'a ve yol arkadaşlarına teslim edilir' dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçti. Onun için biz aziz milletin ferasetine hep güvendik, inandık. 2024'teki seçimler de dedi ki 'Mevzubahis bensem gerisi teferruattır' dedi. Onun için milletimizin bu kararını öper başımızın üzerine koyarız." diye konuştu.

        Hizmet destanları yazdıklarını vurgulayan Zeybekci, partililerin yaptıkları hizmetleri daha çok anlatmaları gerektiğini aktardı.

        - "Atatürk, milli olmakla ilgili baktığınızda AK Parti'yi desteklerdi"

        Zeybekci, yaptıkları hizmetleri daha çok anlatmaları gerektiğini dile getirerek siyasette hiçbir şeyin imkansız olmadığını, 2004'teki yerel seçimlerde Denizli'de o anketlerin CHP'yi yüzde 39, AK Parti'yi ise yüzde 26'larda gösterdiğini, ancak 25 günlük kampanya döneminde yüzde 51,5'la AK Parti'nin hizmet bayrağını Denizli Belediyesine çektiklerini anlattı.

        Muharrem İnce'nin 'Ben bu CHP'de durmam.' diye söylediği sözlerin kayıtların hala internette durduğunu anımsatan Zeybekci, şöyle konuştu:

        "İnanın bana bütün samimiyetimle söylüyorum Gazi Mustafa Kemal Atatürk sağ olsaydı, CHP'ye onu asla ve asla üye yapmazlardı. Üye bile olamazdı ve Atatürk, milli olmakla ilgili baktığınız zaman, inanın bana AK Parti'yi desteklerdi ve bizimle beraber olurdu."

        Zeybekci, AK Parti, Cumhur İttifakı olarak şu anda geldikleri noktanın kıymetinin bilincinde olduklarına, hedeflerini de bildiklerine dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

        "Gidecek olduğumuz Kızılelma'yı da ulaşacak olduğumuz o Kızılelma'nın da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz ama akılla gideceğiz. Kur'an'da en çok bahsedilen varlık, en çok geçen kelime akıldır. En büyük milliyetçi memleketine, milletine en çok hizmet eden, en çok kazanım sağlayan kişidir. Onun için memleketimizi, milletimizi önümüzdeki süreçte başka noktalara götüreceğiz. Hedefimiz Türkiye'yi hem gayrisafi milli hasılada, nominal olarak yani yazılı olarak dünyada ilk 10'lara sokmak hem de satın alma gücü paritesine göre ilk 6'lara, 5'lere doğru Türkiye'yi götürmek. Ne kadar güçlü olursak o kadar sözümüz dinlenecek. Ne kadar ilerlerse o kadar muhasır medeniyet seviyesine doğru gideceğiz. Gazi Mustafa Kemal'in o muhasır medeniyet hedefi bunların akıllarının kenarından bile geçmiyor."

        Kongrede aday gösterilen AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı, AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ile Mustafa Oğuz'da birer konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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