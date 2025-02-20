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        Burdur'da sürücüsü kalp krizi geçiren hafif ticari araç 3 otomobile çarptı

        Burdur'da sürücüsü kalp krizi geçiren hafif ticari araç, önce park halindeki iki otomobile sonra karşı istikametten gelen otomobile çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 12:36 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:39
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        Burdur'da sürücüsü kalp krizi geçiren hafif ticari araç 3 otomobile çarptı
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        Burdur'da sürücüsü kalp krizi geçiren hafif ticari araç, önce park halindeki iki otomobile sonra karşı istikametten gelen otomobile çarptı.

        Hilmi K. (72) idaresindeki 15 SA 724 plakalı hafif ticari araç, Güzelleştirme Caddesi'nde seyir halindeyken önce park halindeki iki araca ardından karşı şeritten gelen Emrah D. (42) yönetimindeki 15 AAH 937 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen Hilmi K, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün, yapılan müdahale sonucu hayata döndürüldüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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