Burdur'da restoranda bir kişiyi silahla öldüren sanık hakim karşısında

Burdur'da restoranda bir kişiyi silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Hüseyin Mete'nin (35) öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasına, hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Ramazan U. (43), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada, maktul Hüseyin Mete'nin annesi Sevilay, babası Nihat ve kız kardeşi Nilgün Mete ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanık Ramazan U, mahkemedeki savunmasında, kendisine ait ruhsatlı tabancasının Hüseyin Mete tarafından çalındığını, para vererek silahını geri aldığını ileri sürdü.

Maktulün, kendisini ve ailesini tehdit ettiğini iddia eden Ramazan U, silahla ateş ettikten sonra tabancayı ağacın altına gömüp olay yerine dönerek polise teslim olduğunu anlattı.

Maktulün babası Nihat Mete ise sanığın olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini öne sürerek "En üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.