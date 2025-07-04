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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Burdur'da konuştu:

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele en yüksek teknolojinin kullanıldığını belirterek, "Mesela İHA kullanan iki ülkeden biriyiz, diğeri Amerika Birleşik Devletleri. Keza herhangi bir yangını bizim fark edebilmemiz maksimum 2 dakika." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 19:54 Güncelleme: 04.07.2025 - 19:54
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Burdur'da konuştu:
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele en yüksek teknolojinin kullanıldığını belirterek, "Mesela İHA kullanan iki ülkeden biriyiz, diğeri Amerika Birleşik Devletleri. Keza herhangi bir yangını bizim fark edebilmemiz maksimum 2 dakika." dedi.

        Burdur'da Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Çalıştayı ile sektör toplantısına katılan Gizligider, Burdur Valiliğini de ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Ardından AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunan Gizligider, burada yaptığı konuşmada, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınlarına müdahale ederken şehit olan dozer operatörü İbrahim Demir'e Allah'tan rahmet diledi.

        Türkiye'nin, çok iklimli ve geçişlere sahip bir ülke olduğunu, hem çeşitliliği hem de riskleri bir arada taşıdığını vurgulayan Gizligider, "Bizler de bu riskleri yönetmekle mükellefiz. En büyük adımı geçtiğimiz yıl attık. Aslında belki 40 yıldır ülke gündeminde olan üretim planlamasına artık başladık ve buna tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Ülkedeki orman yangınlarına karşı amansız mücadele edildiğini hatırlatan Gizligider, "Ülkemiz en yüksek teknolojiyi kullanıyor. Mesela İHA kullanan iki ülkeden biriyiz, diğeri Amerika Birleşik Devletleri. Keza herhangi bir yangını bizim fark edebilmemiz maksimum 2 dakika. Alanın tamamı uydudan ve hava araçları tarafından sürekli 24 saat taranıyor. Şu anda ülke ortalamamız yangınlara ulaşabilmeyle ilgili söylüyorum 11 dakika. 11 dakika ama biz bunu daha aşağıya nasıl çekeriz? Bir yandan bunu tartışıyoruz. Buna çabalıyoruz. Diğer taraftan söndürme teknikleriyle ilgili dünyada her ne varsa veya ne konuşuluyorsa, yani buna dair entelektüel tartışmalar dahil tamamının içindeyiz ve tamamı ülkemizde denenmekte." diye konuştu.

        Bakan Yardımcısı Gizligider, kentteki programı kapsamında MHP Burdur İl Başkanlığını ve İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne de ziyarette bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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