Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Burdur'da konuştu:

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele en yüksek teknolojinin kullanıldığını belirterek, "Mesela İHA kullanan iki ülkeden biriyiz, diğeri Amerika Birleşik Devletleri. Keza herhangi bir yangını bizim fark edebilmemiz maksimum 2 dakika." dedi.

Burdur'da Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Çalıştayı ile sektör toplantısına katılan Gizligider, Burdur Valiliğini de ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ardından AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunan Gizligider, burada yaptığı konuşmada, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınlarına müdahale ederken şehit olan dozer operatörü İbrahim Demir'e Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin, çok iklimli ve geçişlere sahip bir ülke olduğunu, hem çeşitliliği hem de riskleri bir arada taşıdığını vurgulayan Gizligider, "Bizler de bu riskleri yönetmekle mükellefiz. En büyük adımı geçtiğimiz yıl attık. Aslında belki 40 yıldır ülke gündeminde olan üretim planlamasına artık başladık ve buna tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz." ifadesini kullandı.