Burdur İmsakiye 2026: Burdur'da ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?
On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle birlikte 2026 Burdur imsakiyesi kent sakinlerinin gündemini meşgul etmeye başladı. Burdur Ramazan imsakiyesi, sahur ve iftar saatlerini gün gün sunduğu için en güvenilir kaynak olarak öne çıkıyor. 2026 sahur vakti, Burdur'da Ramazan'ın ilk gününden itibaren uygulanacak. Oruç süresi, imsak vakti ile iftar saati arasındaki zaman dilimini kapsıyor. Ay ilerledikçe oruç saatlerinde birkaç dakikalık artış görülebiliyor. Peki, Burdur'da ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İşte 19 şubat 2026 Burdur İmsakiyesi...
Burdur’da Ramazan hazırlıkları sürerken kent sakinleri sahur ve iftar planlamalarını Burdur Ramazan imsakiyesi doğrultusunda yapıyor. İmsak vaktiyle başlayan oruç ibadeti, iftar saatine kadar devam ederken sahur saatleri Ramazan ayı boyunca en çok araştırılan başlıklar arasında yer almaya devam ediyor. Bu nedenle hem Burdur sahur vakti hem de iftar saatleri birlikte takip edilmeli. Özellikle erken işe gidenler ve öğrenciler için imsak saati planlama açısından kritik öneme sahip. Peki, Burdur'da ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İşte Burdur sahur vakti...
BURDUR SAHUR VE İFTAR SAATİ KAÇTA?
Diyanet Burdur İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 sahur vakti saat 06.16'da bitiyor.
İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 saat 18:48 olarak açılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 20.04'te okunduktan sonra kılınacak.
20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 06.15'te olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar
BURDUR İMSAKİYE 2026
Burdur'un farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Burdur İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Burdur Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova,
Tüm Burdur'un ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.
Oruca Nasıl Niyet Edilir?
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).
SAHUR DUASI TÜRKÇE ANLAMI
Sahur duası Türkçe anlamı şu şekildedir:
"Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin. Allah'ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi."ir.