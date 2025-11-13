Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Burdur - İstanbul kaç kilometre? Burdur - İstanbul arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Burdur - İstanbul kaç kilometre? Burdur - İstanbul arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Göller Yöresi'nin sakin ve tarihi dokusuyla bilinen Burdur'dan, iki kıtayı birleştiren, dünyanın en dinamik metropollerinden İstanbul'a doğru bir seyahat planı, Anadolu'nun farklı coğrafi ve kültürel katmanlarını birleştiren bir yolculuktur. Bu önemli güzergahı katetmeyi düşünenlerin, özellikle de tatilcilerin, öğrencilerin ve iş insanlarının aklındaki ilk soru "Burdur - İstanbul kaç kilometre?" ve bu mesafenin ne kadar sürede tamamlanacağıdır. Bu soruların yanıtı, seçeceğiniz rotaya ve ulaşım aracına göre büyük değişiklikler göstermektedir. İşte bu yolculuğun tüm detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 10:00 Güncelleme: 13.11.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur - İstanbul kaç kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antik Sagalassos'un görkemli kalıntılarının bulunduğu topraklardan, imparatorluklar başkentinin hareketli Boğaziçi kıyılarına uzanan bu rota, Türkiye'nin batı yakasındaki en önemli eksenlerden biridir. Modern otoyollar, otobüs seferleri ve aktarmalı hava yolu seçeneklerinin tümünü, her birinin avantaj ve dezavantajlarıyla birlikte bu yazımızda sizler için bir araya getirdik. Yolculuğunuz için en doğru ve en verimli planı yapmak üzere tüm ayrıntıları keşfedin...

        BURDUR - İSTANBUL ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

        Burdur şehir merkezi ile İstanbul şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi, en yaygın ve en pratik güzergah olan Afyonkarahisar-Kütahya-Bursa rotası üzerinden yaklaşık 580 ila 600 kilometre arasındadır. Bu mesafe, İstanbul'daki başlangıç noktanıza (Avrupa veya Anadolu Yakası) ve Bursa'yı nasıl geçtiğinize (otoyol veya eski yol) bağlı olarak küçük farklılıklar gösterebilir.

        REKLAM

        Alternatif bir rota olarak, Burdur'dan Afyonkarahisar'a ve oradan Ankara'ya bağlanarak Anadolu Otoyolu (O-4) üzerinden İstanbul'a gitmek de mümkündür. Ancak bu rota, mesafeyi yaklaşık 700 kilometrenin üzerine çıkarır ve genellikle zaman veya yakıt açısından daha verimli değildir. Bu nedenle, Bursa üzerinden ilerleyen güzergah, standart ve en çok tercih edilen rotadır.

        HANGİ ARAÇ NE KADAR SÜRER?

        Burdur ile İstanbul arasındaki yaklaşık 600 kilometrelik mesafe için seyahat süresi, seçilen ulaşım yöntemine, trafik durumuna ve verilen molalara bağlı olarak büyük ölçüde değişir.

        • Özel Araç: İdeal trafik koşullarında ve İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa-İstanbul etabı kullanıldığında, bu mesafe molalar hariç yaklaşık 6 saat 30 dakika ile 7 saat 30 dakika arasında tamamlanabilir. Molalarla birlikte gerçekçi bir seyahat süresi genellikle 8-9 saati bulmaktadır.
        • Otobüs: En yaygın toplu taşıma seçeneğidir. Otobüs firmalarının mola ve güzergah üzerindeki duraklama sürelerine (Afyonkarahisar, Kütahya, Bursa vb.) bağlı olarak, toplam seyahat süresi genellikle 9 ila 10 saat arasında değişir.
        • Uçak (Aktarmalı): Burdur'a en yakın havalimanı olan Isparta Süleyman Demirel Havalimanı (ISE) üzerinden seyahat edilebilir. Ancak bu havalimanından İstanbul'a uçuş sıklığı azdır ve direkt uçuşlar her zaman bulunmayabilir. Burdur'dan havalimanına ulaşım (40-50 dk), bekleme süreleri, uçuş (1 saat 15 dk) ve İstanbul'daki havalimanından merkeze ulaşım (1.5-2 saat) düşünüldüğünde, kapıdan kapıya toplam süre 5-6 saati bulabilir.
        • Tren (Aktarmalı): Burdur'a doğrudan bir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı yoktur. En pratik YHT bağlantısı Konya veya Eskişehir üzerinden yapılır ki bu da otobüsle Burdur'dan bu şehirlere geçmeyi gerektirir. Bu durum, toplam yolculuk süresini otobüsten bile daha uzun hale getireceği için pratik bir seçenek değildir.

        ROTA DETAYLARI VE YOL KOŞULLARI

        REKLAM

        Burdur'dan İstanbul'a özel araçla yapılan yolculuk, Batı Anadolu'yu kuzey-güney yönünde kat eden keyifli bir sürüş deneyimidir. Ana güzergah şu şekildedir: Burdur'dan D-650 karayolu takip edilerek kuzeye, Afyonkarahisar'a doğru yola çıkılır. Afyonkarahisar, "sucuk ve kaymak" molası için ideal bir kavşak noktasıdır.

        Afyonkarahisar'dan sonra, D-240/D-650 yolları üzerinden Kütahya istikametine devam edilir. Kütahya'yı geçtikten sonra yol, Tavşanlı, İnegöl üzerinden Türkiye'nin otomotiv başkenti Bursa'ya ulaşır. Bu noktada sürücülerin önünde iki ana seçenek belirir:

        • Modern Rota (Hızlı ve Maliyetli): Bursa Çevre Yolu'ndan İstanbul-İzmir Otoyolu'na (O-5) bağlanmak. Bu rota, sizi Osmangazi Köprüsü'ne ulaştırır ve İstanbul'a en hızlı ve en kesintisiz şekilde girmeyi sağlar.
        • Geleneksel Rota (Daha Yavaş ve Ekonomik): Otoyola girmeyip, Yalova yönüne (D-575) devam etmek ve İzmit Körfezi'ni Eskihisar-Topçular arabalı vapuru ile geçmek. Bu seçenek, otoyol ve köprü maliyetlerinden kaçınmak isteyenler için bir alternatiftir ancak yolculuk süresini 1.5-2 saat uzatabilir.

        OTOBÜS VE HAVAYOLU SEÇENEKLERİ

        Otobüs: İstanbul ile Burdur arasında seyahat etmenin en yaygın, en ekonomik ve en güvenilir yolu otobüstür. Burdur Otogarı'ndan İstanbul'un Esenler ve Alibeyköy otogarlarına günün her saati, özellikle de gece boyunca çok sayıda otobüs seferi düzenlenmektedir. Pamukkale, Kamil Koç, Metro Turizm gibi Türkiye'nin önde gelen tüm otobüs firmaları bu hatta hizmet verir. Gece otobüsleri, yolcuların geceyi yolda geçirerek konaklama masrafından tasarruf etmesini ve sabah İstanbul'da olmasını sağlar.

        Uçak (Isparta Üzerinden): Havayolunu tercih edenler için Burdur'un kendi havalimanı yoktur, ancak komşu il Isparta'daki Süleyman Demirel Havalimanı (ISE) kullanılabilir. Burdur merkezden havalimanına ulaşım yaklaşık 40-50 dakika sürer. İstanbul'dan Isparta'ya (veya tersi) genellikle günde bir veya iki direkt uçuş bulunur. Bu uçuşların saatleri planınıza uyarsa, otobüse göre ciddi bir zaman avantajı sağlayabilir. Ancak uçuş sıklığının az olması, bu seçeneği daha az esnek kılar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Trump-Epstein bağı yeniden gündemde!
        Trump-Epstein bağı yeniden gündemde!
        Sosyal medya kullanımına yaş sınırı gelecek mi?
        Sosyal medya kullanımına yaş sınırı gelecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Kağıthane'de bir binada patlama
        Kağıthane'de bir binada patlama
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?