ABD'de bütçe görüşmelerinin, Trump'ın Meksika sınırına örülecek duvar için istediği ödenek nedeniyle tıkanmasının ardından 2019 bütçesi onaylanamamış ve geçtiğimiz yılın son günlerinde federal hükümet kapanmıştı. Federal hükümetin kapanması nedeniyle birçok devlet memuru gibi Beyaz Saray çalışanlarının önemli bir bölümü de ücretsiz izne çıkarılmıştı.

Ulusal Üniversitelerarası Futbol Şampiyonası'nın birincisi Clemson Tigers takımını kabul eden Trump oyunculara McDonalds', Wendy's, Burger King ve Domino's Pizza menüleri ikram etmek zorunda kaldı.

HAMBURGER YERİNE HAMBERDER

Bu durumu Twitter'dan duyuran Trump, "Ulusal şampiyon Clemson Tigers'la dün gece Beyaz Saray'da olmak muhteşemdi. Kapanmadan dolayı onlara muazzam miktarda fast food servis ettim (kendim ödedim),1000'den fazla "hamberder" ve bunun gibi şeyler. Bir saat içinde hepsi bitmişti. Muhteşem adamlar ve büyük yiyiciler!" ifadelerini kullanmıştı.

Hamburger yerine 'hamberder' yazdığı fark edilen Trump, yanlış yazdığını silip doğrusunu attı, ancak Trump'ın ilk paylaştığı tweetin ekran görüntüsü alınmıştı.

BURGER KING: ​​BUGÜN SADECE HAMBURGER VEREBİLİYORUZ

Sosyal medyayı ustalıkla kullanan Burger King de rakibi Mc Donald's'tan sipariş veren Trump'ın sözleriyle alay etmeyi ihmal etmeyerek, "Dün çok büyük bir sipariş aldığımızdan elimizde hiç hamberder kalmamıştır. Bugün sadece hamburger servis ediyoruz." paylaşımında bulundu.