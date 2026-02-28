Burhan Öçal ile Crossing Bosporus Trio aynı sahnede

Burhan Öçal, Crossing Bosporus Trio ile 13 Mart’ta Turkcell Platinum Sahnesi’nde sahne almaya hazırlanıyor. Burhan Öçal'ın Türk ritimleri, Avrupa'nın melodik ve şiirsel caz diliyle ve Londra'nın kültürel eritme potasından beslenen güçlü, nabız atan ritimleriyle birleşiyor. Üç farklı kültürden doğan ilham, doğaçlama ve yaratım, benzersiz bir müzik ve dinleme deneyimi yaratıyor.

Sahnede üç usta ismin yer alacağı gecede, müzikseverler perküsyon, kontrbas ve piyanonun benzersiz uyumuna tanıklık edecek. Müzikal kariyerinde Joe Zawinul'un Tuna Hikâyeleri, Maria João Pires ve Kronos Quartet gibi dev isim ve gruplar olan Burhan Öçal’ın sahneyi paylaşacağı müzisyenlerse yaratıcılığı ve kendine özgü tonuyla cazdan dünya müziğinde büyük bir birikime sahip Heiri Känzig ve Londra’nın kültürel birikiminden beslenen, yaratıcı ve güçlü İngiliz piyanist Alex Wilson. Bu üç müzisyen, kültürler arası bir buluşmayı sahneye taşıyarak unutulmaz bir akşam vaat ediyor.

Burhan Öçal - Crossing Bosporus Trio konserinin biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.