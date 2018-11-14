Burhan Şeşen'İn kızı Dilara Şeşen: Babamın 3'üncü evliliği umarım son olur

Grup Gündoğarken’in üyesi Burhan Şeşen, 10 yıl önce tanıştığı, bir süredir aşk yaşadığı Gizem Duman ile evlendi. Düğün önceki akşam Moda'da gerçekleşti. Burhan Şeşen nikah masasında bir evlilik teklifi daha yaptı. Şarkıcı Edip Akbayram ile gelinin üniversiteden hocası Emin Maltepe çiftin şahidi oldu