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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Burj CEO Uluslararası İş Zirvesi ve Ödül Töreni’nin 7’ncisi İstanbul’da düzenlenecek - İş-Yaşam Haberleri

        Burj CEO Uluslararası İş Zirvesi ve Ödül Töreni’nin 7’ncisi İstanbul’da düzenlenecek

        Dünyanın dört bir yanından farklı sektörlerdeki iş insanlarını bir araya getiren CEO Clubs Network, bu yıl 7'ncisini düzenleyeceği Burj CEO Uluslararası İş Zirvesi ve Ödül Töreni'ni 'Kıtaları Birleştiriyor, Mükemmelliği Kutluyoruz' sloganıyla, 22 – 26 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 15:22 Güncelleme: 19.08.2024 - 15:22
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        Burj CEO Uluslararası İş Zirvesi ve Ödül Töreni'nin 7'ncisi İstanbul'da düzenlenecek
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        CEO Club Networks Kurucusu ve CEO’su Dr. Tariq Nizami, yaptığı değerlendirmede, zirve ve ödül törenini Washington DC, Londra, Shenzhen, Mauritius, Yunanistan ve Dubai’nin ardından Manifesto’nun iş birliğiyle İstanbul’a taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        “TÜRKİYE’DE İŞ YAPMA OLANAĞI SAĞLAYABİLECEĞİZ”

        Dr. Tariq Nizami, “Bu seneki zirve ve ödül törenini Dubai Kraliyet Ailesi Üyesi Ekselansları Şeyh Juma Bin Maktoum Juma Al Maktoum'un himayelerinde hayata geçiriyoruz. Zirveye ve törene Suudi Arabistan, Çin, Hindistan, ABD, İngiltere, Bahreyn, Umman, Katar, Pakistan, Malezya, Tayland, Hong Kong, Maldivler, Avustralya, Hollanda, Hırvatistan, Polonya, Tanzanya, Senegal, Gana ve diğer Afrika ülkelerinden binden fazla katılımcı bekliyoruz. Türkiye’nin Doğu ile Batı arasındaki yegâne ticaret, sosyo – kültürel ve jeopolitik köprü olması, küresel ticaret adına çok büyük bir avantaj. Bu avantajı ticari ilişkilere de yansıtmalıyız. Özellikle Körfez Ülkeleri’nden katılımı düşünürsek, zirve ve ödül töreninin Türkiye ile bölge arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Toplam 5 gün sürecek etkinliklerle Türkiye’deki şirketlere yurt dışında yatırım imkânları sunarken, karşılıklı olarak katılımcı ülkelere de Türkiye’de iş yapma olanağı sağlayabileceğiz. Böylesi büyük potansiyele sahip bir ülkenin önde gelen iş insanlarını, yabancı doğrudan yatırımcılarla bir araya getirerek yepyeni ufuklara vesile olacağımız için çok heyecanlıyız” dedi.

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        İŞ ZİRVESİ VE ÖDÜL TÖRENİ HAKKINDA

        Burj CEO Uluslararası İş Zirvesi, 23 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da, farklı sektörlerden üst düzey yöneticilerin ve hükümet yetkililerinin katılımıyla gerçekleşecek.

        ‘Türkiye'de Yatırımlar, Gayrimenkul ve Topluluklar, İnovasyon ve Teknoloji, Ulaştırma ve Lojistik Altyapısı, Enerji, Doğal Kaynaklar ve Kamu Hizmetleri, Kentsel Gelişim, Dijital ve Akıllı Şehirler, Yenilenebilir Sürdürülebilir Enerji ve Küresel Finans’ oturumlarının yer alacağı zirvede dünyadan ve Türkiye'den pek çok profesyonel bir araya gelecek.

        Ödül tören ise 24 Ekim’de kırmızı halı töreniyle başlayacak. Başvuruların açık olduğu program kapsamında ‘Yılın Burj CEO'su, Burj CEO İş Mükemmelliği Ödülü, Burj CEO İş Liderliği Ödülü, Burj KSS Ödülü, Burj İnovasyon Ödülü, Burj CEO Kadın Liderlik Ödülleri, Yılın Start-Up Şirketi, En İyi Küresel CEO, Yılın Yükselen CEO'su, Sürdürülebilirlikte Mükemmellik, En Yenilikçi Lider, Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Küresel Ticarete Üstün Katkı, Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Liderlik, Yılın Vizyoner CEO'su, Yılın Yapay Zekâ Çözümleri Şirketi’ gibi pek çok kategoride ödül verilecek. Ödüller kapsamında 30’dan fazla konuşmacı söz alacak, 50’den fazla iş insanı ve firmaya ödül verilecek.

        Toplam 5 gün sürecek zirve ve ödül töreni kapsamında birebir yatırımcı buluşmalarının yanı sıra çok sayıda iş birliği toplantısı gerçekleşecek.

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