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        Burkina Faso nerede, hangi kıtada yer alır? Burkina Faso başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi nedir?

        Bağımsız olduğu 1960 tarihine göre Fransa'nın bir sömürgesi olan Burkina Faso; Yukarı Volta Cumhuriyeti olarak kurulmuş, 1983 yılında yapılan bir değişiklikle de "Onurlu İnsanların Ülkesi1 anlamına gelen Burkina Faso adını almıştır. Volta Nehri'nin üç ana kolu arasında yer alan bir arazi üzerine konumlanmış olan Burkina Faso; alçak bir yayla şeklindedir. Yağışlı ve kurak olmak üzere yıl boyunca iki farklı iklimin etkisi altına giren Burkina Faso hangi kıtada yer almaktadır? Burkina Faso başkenti neresidir?

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 17:14
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        Burkina Faso nerede, hangi kıtada yer alır?
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        Etnik açıdan oldukça çeşitlilik gösteren nüfus yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Burkina Faso’da nüfusun yaklaşık %65’i 24 yaşın altındadır. Dünyanın en genç nüfuslarından bir tanesine sahip olan Burkina Faso nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Burkina Faso bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar...

        Burkina Faso Nerede?

        Burkina Faso hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap Afrika kıtası olacaktır. Afrika kıtasının batısında yer alan ve hiçbir deniz ile bağlantısı olmayan Burkina Faso; kuzeyde ve batıda Mali, güneyde Fildişi Sahili, Togo, kuzeybatıda ise Nijer ile çevrelenmiş bir ülkedir.

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        Mossi kabilesinin bölgeye yerleşmesiyle tarihi başladığı kabul edilen Burkina Faso; 19. Yüzyılın sonunda Fransız sömürgecilik faaliyetlerinin açık hedefi haline gelmiş ve Fransa, bu bölgeyi ele geçirmiştir. O dönemde Fransız Batı Afrika’sı adıyla da anılan Burkina Faso’nun bağımsızlığını kazandığı tarih ise 1960’dır. 1960 yılında Yukarı Volta Cumhuriyeti ismiyle kurulan bu yeni devlet; yaşadığı bir askeri darbeler döneminde sonra 1983 yılında yapılan bir değişiklikle Burkina Faso adını almıştır.

        Burkina Faso Başkenti

        Bir Batı Afrika ülkesi olan Burkina Faso’nun başkenti, Vagadugu’dur. Başkent olmasının yanında ülkenin en büyük şehri olmasıyla da öne çıkan Vagadugu, aynı zamanda ülkenin en önemli ekonomik ve kültürel merkezidir. Özellikle gıda ve tekstil alanındaki sanayisi ile öne çıkan bu başkent hem sahip olduğu uluslararası havalimanı hem de diğer şehirlere olan kara bağlantısı ile dikkat çekmektedir.

        Burkina Faso Nüfusu

        2023 verilerine göre Burkina Faso’nun nüfusu 23 milyon 200 bin kişiden meydana gelmektedir. Büyük bir bölümünün başkent Vagadugu’da yaşadığı bilinen Burkina Faso nüfusunun %68’i kırsal kesimde geri kalan %32’si ise şehirlerde yaşamaktadır. Birden fazla etnik unsura da ev sahipliği yapan Burkina Faso’da nüfusun yaklaşık %40’ını Mossiler meydana getirmektedirler. Nüfus içinde çoğunluğu elinde bulunduran bu etnik unsuru ise %14 ile Bobolar, %9 ile Sonefolar ve %8 ile Gurmalar takip etmektedir.

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        Dini inanç hususunda ise nüfusun yaklaşık %60’ı İslamiyet inancına mensuptur. Bunun dışında yaklaşık %20’lik bir kısım bölgede hâkim olan yerel dinlere bir diğer kısım ise Hristyanlığın Protestanlık ve Katolik mezhebine inanmaktadırlar.

        Burkina Faso Para Birimi

        Burkina Faso’da kullanılan resmi para biriminin adı Batı Afrika frangıdır. Burkina Faso dışında Benin, Fildişi Sahili, Senegal ve Togo gibi birçok Afrika ülkesi tarafından da kullanılmakta olan bu para biriminin simgesi XOF’tur.

        Burkina Faso Bayrağının Anlamı

        1984 yılından kabul edilerek kullanılmaya başlanan Burkina Faso bayrağı; kırmızı ve yeşil renkten oluşturulmuş iki yatay ve eşit şerit ile bu şeritlerin tam ortasında yer alan sarı bir yıldızdan meydana gelmektedir. Bayrak üzerinde yer alan kırmızı renk bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybeden ulusu, yeşil renk ise verimli toprakları sembolize etmektedir. Bayrağın ortasında yer alan yıldızın ise Burkina Faso’da meydana gelen demokratik devrimi temsil ettiği bilinmektedir.

        Burkina Faso Şehirleri

        13 yönetim bölgesine ayrılarak idare edilen Burkina Faso’da 45 şehir yer almaktadır ve bu şehirler arasında öne çıkanlar şu şekildedir:

        • Vagadugu
        • Cascades
        • Banfora
        • Kaya

        Burkina Fosa Türkiye Saat Farkı

        Burkina Faso’da kullanılan yerel saat ile Türkiye arasında 3 saatlik bir fark bulunmaktadır. Türkiye’de kullanılan yerel saat Burkina Faso’dan 3 saat daha ileridedir.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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