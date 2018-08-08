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Sean Dyche: Zor bir maç olacak

Burnley Teknik Direktörü Sean Dyche ve Benjamin Mee, Başakşehir maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Dyche "Başakşehir, tecrübeli bir takım. Çok fazla uluslararası maç yaptıklarını biliyoruz. Zor bir karşılaşma olacak" dedi

08 Ağustos 2018 Çarşamba, 23:56:00 | Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak İngiltere temsilcisi Burnley'nin teknik direktörü Sean Dyche, karşılaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Dyche, maçın oynanacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen ve futbolculardan Benjamin Mee'nin de katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şu an için herhangi bir sorunlarının olmadığına değinen İngiliz teknik adam, "Sahayı ve ortamı kontrol ettik. Şu ana kadar herhangi bir sorun yok. Yarınki maça hazırız." diye konuştu.

Medipol Başakşehir'in kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu vurgulayan Dyche, "Başakşehir, tecrübeli bir takım. Çok fazla uluslararası maç yaptıklarını biliyoruz. Zor bir karşılaşma olacak." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İskoçya'nın Aberdeen takımıyla karşılaştıklarını hatırlatan Sean Dyche, "Aberdeen maçlarında sakat olan oyuncular vardı. O yüzden daha fazla resmi maç yapmanın bizim için avantaj olduğunu söylemek zor. Yarın göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

MEE: ZOR BİR MAÇ OLACAK

İngiltere temsilcisinin savunma oyuncusu Benjamin Mee, kendilerini zor bir maçın beklediğini söyledi.

İstikrarlı bir takım olduklarını aktaran Mee, "Aynı şekilde devam edeceğimizi ve başarılı olacağımızı düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Dengeli bir maç beklediklerini vurgulayan 28 yaşındaki futbolcu, "Sağlıklı ve güçlü bir şekilde çalıştık. Zorlu bir süreçten geçtik. Yarın dengeli bir karşılaşma bekliyorum. Buna da hazırız. Başakşehir'i tanıyoruz. Kalitesini ve tecrübesini biliyoruz. Zor bir maç olacak. Kesinlikle dişe diş bir maç olacak. Umarım kazanan taraf biz oluruz." diye konuştu.

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