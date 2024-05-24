Bürosunda uyuşturucu ile yakalanan avukat tutuklandı Isparta'da avukat R.Ö'nün bürosunda yapılan aramada, çeşitli türlerde bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan avukat, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ve ticareti" suçundan tutuklanırken, adliye çıkışı kendisini çeken gazetecilere, "Hepinizi şikayet edeceğim" diyerek tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı Giriş: 24.05.2024 - 16:30 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:39 facebook

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