Bürosunda uyuşturucu ile yakalanan avukat tutuklandı
Isparta'da avukat R.Ö'nün bürosunda yapılan aramada, çeşitli türlerde bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan avukat, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ve ticareti" suçundan tutuklanırken, adliye çıkışı kendisini çeken gazetecilere, "Hepinizi şikayet edeceğim" diyerek tepki gösterdi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir avukatın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce avukat R.Ö'nün bürosunda yapılan aramada, çeşitli türlerde bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ve ticareti" suçundan tutuklandı.
Öte yandan, R.Ö. adliye çıkışı kendisini çeken gazetecilere, "Hepinizi şikayet edeceğim" diyerek tepki gösterdi.
Dün R.Ö'nün bürosuna yapılan baskında bir miktar çeşitli türde uyuşturucu madde ele geçirilmiş, R.Ö gözaltına alınmıştı.