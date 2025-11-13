Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Bursa - Bodrum Torba kaç kilometre? Bursa - Bodrum Torba arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Bursa - Bodrum Torba kaç kilometre? Bursa - Bodrum Torba arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Marmara'nın yeşil ve tarihi başkenti Bursa'dan, Ege'nin en gözde tatil yarımadası Bodrum'un sakin ve lüks koylarından biri olan Torba'ya doğru bir yolculuk... Bu, Türkiye'nin en sevilen yaz göçü rotalarından biridir ve özellikle modern otoyollar sayesinde artık eskisinden çok daha keyifli bir seyahat vaat etmektedir. Bu popüler kaçamağı planlayanların aklındaki ilk soru ise doğal olarak "Bursa - Bodrum Torba kaç kilometre?" ve bu mesafenin ne kadar sürede aşılabileceğidir. İşte bu Ege rotasının tüm detayları...

        Giriş: 13.11.2025 - 10:06 Güncelleme: 13.11.2025 - 10:06
        Bursa - Bodrum Torba kaç kilometre?
        Bu seyahat, sadece iki noktayı değil, aynı zamanda iki farklı yaşam tarzını da birleştirir. Bursa'nın üretken ve tarihi dokusundan, Bodrum'un daha sakin ve lüks bir yüzünü temsil eden Torba'ya ulaşmak, tatilciler için adeta bir yenilenme yolculuğudur. Özel araçla, otobüsle veya uçakla yapılabilecek bu seyahatin tüm rota seçeneklerini, güncel sürelerini ve yolculuk ipuçlarını bu yazımızda sizler için derledik. Yolculuğunuz için en ideal planı yapmak üzere okumaya devam edin...

        BURSA - BODRUM TORBA ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

        Bursa şehir merkezi ile Bodrum'un Torba mevkii arasındaki karayolu mesafesi, en yaygın ve en hızlı güzergah olan İstanbul-İzmir Otoyolu (O-5) ve İzmir-Aydın Otoyolu (O-31) üzerinden yaklaşık 370 ila 380 kilometre arasındadır. Bu mesafe, yolculuğun büyük bir bölümünün yüksek standartlı otoyollar üzerinden katedilmesini içerir.

        Bu modern rota, geçmişte Balıkesir, Manisa ve İzmir şehir merkezlerinin içinden geçen, daha uzun süren ve yorucu olan eski devlet yoluna kıyasla, yolculuk süresini dramatik bir şekilde kısaltmıştır. Yolculuk, Marmara Bölgesi'nin güneyinden başlayarak Ege Bölgesi'nin kalbine iner ve Türkiye'nin en güzel coğrafyalarından bazılarından geçer. Varış noktasının Torba olması, Bodrum yarımadasının girişinde yer alması nedeniyle, Bodrum merkeze gidenlere kıyasla yaklaşık 10-15 kilometrelik bir avantaj da sağlar.

        BURSA - BODRUM TORBA ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Bursa ile Bodrum Torba arasındaki seyahat süresi, seçilen ulaşım yöntemine ve özellikle yaz aylarındaki mevsimsel trafik yoğunluğuna göre değişiklik gösterir.

        • Özel Araç: İstanbul-İzmir Otoyolu (O-5) ve İzmir-Aydın Otoyolu (O-31) sayesinde, ideal trafik koşullarında ve molalar hariç, bu mesafe artık 4 saat 30 dakika ile 5 saat gibi oldukça kısa bir sürede katedilebilmektedir. Bu süre, eski rota üzerinden yapılan 6-7 saatlik yolculuklara göre çok büyük bir avantaj sağlamaktadır.
        • Otobüs: Şehirlerarası otobüslerle yapılan yolculuk, en yaygın toplu taşıma seçeneğidir. Otobüs firmalarının mola ve güzergah üzerindeki duraklama sürelerine bağlı olarak, toplam seyahat süresi genellikle 5 saat 30 dakika ile 6 saat arasında değişir.
        • Uçak: Bursa'dan Bodrum'a ulaşmak için en hızlı seçenektir. Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan (YEI) Milas-Bodrum Havalimanı'na (BJV) direkt uçuş süresi yaklaşık 1 saattir. Havalimanlarına ulaşım, bekleme süreleri ve Milas'tan Torba'ya yaklaşık 30-35 dakikalık transfer süresi de eklendiğinde, kapıdan kapıya toplam yolculuk süresi 3 ila 4 saat arasında değişebilir.

        ÖZEL ARAÇLA YOLCULUK

        Bursa'dan Bodrum Torba'ya özel araçla seyahat etmek, yeni otoyollar sayesinde son derece konforlu bir deneyime dönüşmüştür. En verimli güzergah şu adımları içerir:

        • Bursa'dan Otoyola Bağlantı: Bursa şehir merkezinden yola çıkılarak, İstanbul-İzmir Otoyolu'na (O-5) "İzmir" istikametinde (güney) bağlanılır.
        • O-5 Üzerinde Seyahat: Bu modern otoyol üzerinden Balıkesir ve Manisa (Soma-Kırkağaç-Akhisar) çevrelerinden geçilir. Bu etap son derece hızlı ve kesintisizdir.
        • O-30 ve O-31'e Geçiş: İzmir'e yaklaşırken, otoyol sizi İzmir Çevre Yolu'na (O-30) yönlendirir. Bu noktada "Aydın" tabelaları takip edilerek, İzmir-Aydın Otoyolu'na (O-31) girilir. Bu otoyol da yolculuğu oldukça hızlandırır.
        • Otoyol Sonu ve D-330'a Bağlantı: Aydın'da otoyol sona erer ve yolculuk D-330 devlet karayolu üzerinden "Muğla" istikametinde devam eder. Bu yol da yüksek standartlı ve bölünmüş yoldur.
        • Yatağan - Milas - Torba: D-330 üzerinden Yatağan ve Milas ilçeleri geçilir. Milas'ı geçtikten sonra Bodrum yarımadasına doğru ilerlenir.
        • Torba Kavşağı: Bodrum merkeze gelmeden önce, yol üzerinde "Torba Kavşağı" tabelası görülecektir. Bu kavşaktan sağa dönülerek, birkaç kilometre içinde doğrudan Torba'nın sahil şeridine ve oteller bölgesine ulaşılır. Bu rota, Bodrum merkezinin yoğun yaz trafiğine girmeden Torba'ya ulaşma avantajı sağlar.

        OTOBÜS VE UÇAK İLE ULAŞIM ALTERNATİFLERİ

        Otobüs: Bursa Otogarı'ndan Bodrum Otogarı'na gün boyunca çok sık aralıklarla otobüs seferleri düzenlenmektedir. Pamukkale, Kamil Koç gibi tüm ulusal firmalar bu hatta hizmet verir. Otobüsler, genellikle otoyol güzergahını kullanır. Torba'ya gitmek için, Bodrum Otogarı'na gitmeden, şoför veya muavine önceden bilgi vererek "Torba Kavşağı"nda inmek mümkündür. Kavşaktan Torba sahiline ulaşım ise taksi veya dolmuşlarla sağlanabilir. Bazı firmaların, kavşaktan yolcu indirdikten sonra Torba'ya uğrayan servisleri de olabilir, bu durum bilet alırken teyit edilmelidir.

        Uçak: Zamandan tasarruf etmek isteyenler için uçak en verimli yoldur. Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan (YEI), Bodrum'un ana havalimanı olan Milas-Bodrum Havalimanı'na (BJV) özellikle yaz sezonunda düzenli direkt uçuşlar bulunur (AnadoluJet, Pegasus vb.). Kış sezonunda bu uçuşlar seyrekleşebilir veya durabilir; bu durumda İstanbul veya Ankara üzerinden aktarmalı uçuşlar bir alternatif olabilir. Milas-Bodrum Havalimanı'nın Torba'ya olan uzaklığı (yaklaşık 30-35 km) ve yakınlığı, bu seçeneği çok cazip kılar. Havalimanından kalkan Havaş, Muttaş gibi servisler veya taksi ile 30-35 dakika içinde Torba'ya ulaşılabilir.

