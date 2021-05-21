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Bursa Cuma ezanı kaçta okunuyor, namaz kaçta kılınıyor? 21 Mayıs 2021 Bursa Cuma namazı saati

Bursa Cuma namazı kaçta? Sorusu bugün Cuma namazını eda edecek Bursalıların gündeminde. Bursa Cuma saati, bugün kılınacak Cuma namazı için hazırlıklarını yapan Bursalılar tarafından araştırılıyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı2nın hazırladığı ezan ve namaz saatleri takvimine göre 21 Mayıs Bursa Cuma namazı saati

Bursa Cuma ezanı kaçta okunuyor, namaz kaçta kılınıyor? 21 Mayıs 2021 Bursa Cuma namazı saati

Bursa Cuma namazı saati, Bursa il genelinde 21 Mayıs günü Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bursa Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri paylaşıldı. Peki; 21 Mayıs Bursa Cuma namazı saati kaçta? İşte, Diyanet Bursa Cuma namaz saati...

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 21 MAYIS 2021

Cuma namazı bilindiği üzere öğle ezanı saatinde cami ve mescitlerde cemaat halinde eda ediliyor. Bu nedenle Cuma namazının kılınabilmesi için Cuma namazının kılınacağı ilde öğle ezanı saatinin girmiş olması gerekiyor. Bursa 21 Mayıs öğle ezanı yani Cuma namazı saati ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

21 Mayıs Bursa Cuma namazı saati: 13:05

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
21 Mayıs 2021 Cuma03:4905:3613:0517:0120:2522:04
22 Mayıs 2021 Cumartesi03:4805:3513:0517:0120:2622:05
23 Mayıs 2021 Pazar03:4605:3513:0617:0120:2622:07
24 Mayıs 2021 Pazartesi03:4505:3413:0617:0120:2722:08
25 Mayıs 2021 Salı03:4405:3313:0617:0220:2822:09
26 Mayıs 2021 Çarşamba03:4305:3313:0617:0220:2922:11
27 Mayıs 2021 Perşembe03:4205:3213:0617:0220:3022:12

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NAMAZ KILDIKTAN SONRA TESBİH ÇEKMEK FARZ MI SÜNNET Mİ?

Günümüzde camilerde ya da evlerde alışkanlık haline getirmeye çalıştığımız namaz tesbihatı ile ilgili merak edilen konulardan birisi de Peygamber Efendimiz (SAV)'in döneminde tesbihatın nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Dini kaynaklara bakıldığında Peygamberimiz ve ashabının farz namazları kıldıktan sonra tekbir ve tesbih gibi bazı faziletli zikirleri yüksek sesle okudukları bilinmektedir. Öyle ki Abbâs (r.a.); insanların Efendimiz (SAV)'in zamanında farz namazı kıldıktan sonra yüksek sesle zikrettiklerini haber vermiş, “Ben bu sesi işitir işitmez, insanların namazı bitirdiklerini anlardım.” demiştir. Yine aynı kişinin bir başka rivayetinde “Ben Peygamber (s.a.v.)'in namazı bitirdiğini tekbîr getirilmesinden anlardım.” demiştir. (Buhari, Ezan, 155)

Buna bağlı olarak da, namazdan sonra tesbihat yapılmasının müstehp davranış olduğu görülmektedir. Bu tesbihatlar tek başına yapılabileceği gibi cemaat şeklinde de yapılabilir. Dolayısıyla buradan da tesbih çekmenin ya da dua okumanın farz değil ancak sünnet olduğunu görebiliriz. Uygulandığı takdirde fazilet kazanılan bu durum eğer yapılmazsa da günah değildir.

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