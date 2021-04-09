Bursa Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı haftalık ezan ve namaz vakitleri tablosunda yer alıyor. Bursalılar bugün okunacak öğle ezanıyla birlikte camileri doldurarak cuma namazını kılacak. 9 Nisan Bursa Cuma namazı saati haberimizde.

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 9 NİSAN 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan ve namaz saatleri takvimine göre, Bursa'da bugün saat 13:12'de okunacak öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınacak. Bursa'nın haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunu ise şöyle:

9 Nisan Bursa Cuma namazı saati: 13:10

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CAMİLERDE CUMA NAMAZINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Cami ve mescitlerimizde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kurallar şöyle:

- Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

- Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, Cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.

- Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecektir.

- Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacaktır.

- Abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak, cemaatle veya bireysel namaz kılacak herkesin tıbbi/bez maske takması zorunlu olacaktır.

- Tespih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemeler bulaş riskini artırmaması için bulundurulmayacak, Korona virüs ile ilgili mücadele kapsamında alınacak tedbirleri içeren uyarıcı afişler cami ve mescitlere asılacaktır.

- Kişilerin seccadelerini yanlarında getirmeleri ve ibadet alanına girecek herkesin ellerini dezenfekte etmeleri sağlanacaktır.

- Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekânları ziyarete açılmayacak; mevlit, toplu yemek vb.. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına ve çeşitli ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.

- Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanması için ibadet edilecek mekânlarda her yönden birer metre mesafe olacak şekilde zeminde işaretleme yapılacaktır.

- Namaz kılınacak alanların azami kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde uygun yerlere asılacak ve kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında cemaate uygun bir şekilde duyurulacaktır.

- Cuma namazı, yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde, şartların yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde ise uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde kılınabilecektir.

- Camilerin kapalı alanları Cuma vaktinde kapalı tutulacaktır.

- Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmaksızın okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacaktır.

- Cuma namazlarında, her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil Cuma Heyeti oluşturulacaktır.

Heyetin görevleri:

- Cemaatin belirtilen şartlar dâhilinde namaz kılınacak alanlara girmesi, saf tutması, içeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun bir şekilde anlatılması ve cemaatin namaz sonrası sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının sağlanması konusunda görev yapacaktır.