Bursa Cuma saati ya da Bursa 19 Ekim öğle namazı saati, Bursa il genelinde Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cuma vakti öncesi cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Peki; Bursa Cuma namazı saat kaçta? İşte 19 Ekim Bursa Cuma namazı saati ve Diyanet İşleri Başkanlığı namaz saatleri....

BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bursa Cuma namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edilip vatandaşlar tarafından Diyanet'in resmi internet sitesinden paylaşıldı. Öte yandan Cuma namazı saati öncesi Bursa il genelinde cami ve mescitlerde tüm hazırlıklar tamamlandı. İşte Bursa Cuma namazı saati...

Bursa Cuma namazı saati 19 Ekim: 12.55

Bursa İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 19 Ekim 2018 Cuma 05:48 07:11 12:55 15:56 18:27 19:45 20 Ekim 2018 Cumartesi 05:49 07:12 12:55 15:55 18:25 19:43 21 Ekim 2018 Pazar 05:50 07:13 12:55 15:54 18:24 19:42 22 Ekim 2018 Pazartesi 05:51 07:14 12:54 15:52 18:22 19:41 23 Ekim 2018 Salı 05:52 07:16 12:54 15:51 18:21 19:39 24 Ekim 2018 Çarşamba 05:53 07:17 12:54 15:50 18:19 19:38 25 Ekim 2018 Perşembe 05:54 07:18 12:54 15:49 18:18 19:37

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cuma 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır” (Ebu Davud, Salat, 216; Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, III/246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar kılına gelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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