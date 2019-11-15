Bursa cuma namaz vakti her cuma lduğu gibi bu cuma günü de merak edilen konular arasına girdi. Cuma ezan saati yaklaştıkça aramalarda yoğunlaşıyor. Müslümanlara farz olan cuma namazı bugün öğle vakti ile birlikte kılınmaya başlanacak. Peki Bursa cuma namaz saati kaçta? Bursa'da cuma ezanı saat kaçta okunacak?

Bursa Cuma Namazı Saat Kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre bugün 15 Kasım 2019 Bursa cuma namaz vakti 12.53olarak belirlenmiştir.

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 15.11.2019 Cuma 06:15 07:42 12:53 15:31 17:55 19:17

Ayrıca il il CUMA NAMAZ VAKİTLERİ ne buradan ulaşabilirsiniz.