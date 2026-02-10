Bursa'da 10 milyon 510 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
Bursa'da düzenlenen operasyonda 10 milyon 510 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Bursa-İzmir Otoyolu'nda durdurulan araç ve Yıldırım ilçesindeki depoda yapılan aramalarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli inceleme başlatıldı
SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ DURDURULDU
İHA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ürünlerinin piyasaya sürülmesini engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında, Bursa-İzmir Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir aracı durdurdu.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Araçta ve elde edilen bilgiler doğrultusunda Yıldırım ilçesindeki bir depoda yapılan aramalarda toplam 10 milyon 510 bin adet kaçak makaron ele geçirilirken, araçtaki F.K. ve Ü.K. ile depo sahibi M.H. gözaltına alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Şüpheliler hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan adli inceleme başlatıldığı bildirildi.