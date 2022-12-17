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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da bir esnaf Messi'nin gol atması için lokma dağıttı!

Arjantin ile Fransa arasında oynanacak Dünya Kupası finali öncesi Bursa'da yaşayan bir esnafın Messi aşkı 'yok artık' dedirtti. Bursalı tatlıcı, Lionel Messi'nin finalde gol atması için 2 bin kişilik lokma dağıttı.

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  • Bursa'da bir esnaf Messi'nin gol atması için lokma dağıttı! - Spor Haberleri

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa yarın (18 Aralık) kozlarını paylaşacak. Dev finalde gözler Arjantin'in 35 yaşındaki süper yıldızı Lionel Messi'nin üzerinde olacak. 
  • Bursa'da bir esnaf Messi'nin gol atması için lokma dağıttı! - Spor Haberleri

    Dünyadaki milyonlarca futbolsever, Messi'nin kupayı kazanmasını isterken, Bursa'da tatlıcılık yapan bir esnafın Messi aşkı ise 'yok artık' dedirtti. 
  • Bursa'da bir esnaf Messi'nin gol atması için lokma dağıttı! - Spor Haberleri

    İnegöl ilçesi esnafından Hikmet Işık, Katar'da oynanacak Dünya Kupası final maçı öncesi, İnegöl Belediye Meydanı'nda lokma dağıttırdı. 
  • Bursa'da bir esnaf Messi'nin gol atması için lokma dağıttı! - Spor Haberleri

    Tatlıcı ile anlaşan Işık, Arjantin'in yıldızı Lionel Messi'nin Fransa karşısında gol atması için 2 bin kişilik lokma dağıtımı yaptırdı. 
  • Bursa'da bir esnaf Messi'nin gol atması için lokma dağıttı! - Spor Haberleri

    Lokmacı aracındaki 'Lionel Messi hayrına' yazılı kağıt ise dikkat çekti. Meydandan geçenler de ikram edilen lokmalardan yedi. 
  • Bursa'da bir esnaf Messi'nin gol atması için lokma dağıttı! - Spor Haberleri

    Kupayı Arjantin'in almasını istediklerini belirten Hikmet Işık, "Malum pazar günü final maçı oynanacak. Messi'ye karşı bir hayranlık var ama işin doğrusu Messi üzerinden Maradona'ya atıfta bulunup, onun ruhuna gönderdik aslında. 
  • Bursa'da bir esnaf Messi'nin gol atması için lokma dağıttı! - Spor Haberleri

    Kupayı Arjantin'in almasını istiyoruz. Temennimiz; Messi'nin de gol atıp, Maradona'ya armağan etmesi. O yüzden bu lokmayı dağıttık. Afiyet olsun" dedi. 

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