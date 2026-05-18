Bursa'da eski nişanlısının babasını öldüren şüpheli yakalandı

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli S.Ç, evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısından kısa süre önce ayrıldı.

İddiaya göre nişanlısının, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığı ve bir başkasıyla evlendirilmek istendiğini yönünde duyum alan S.Ç, taksi ile kızın oturduğu mahalleye geldi. Burada genç kızı babası Özgür Yelegen ile tartışan S.Ç, yanında getirdiği tabanca ile art arda ateş açıp, olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yelegen, yakınları tarafından özel araçla hastaneye kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; Yelegen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli S.Ç. ise polis ekiplerinin çalışmasıyla suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

