Bursa'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Bursa'da Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda aynı yöne giden iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda Abdurrahman Karataş’ın (36) Kılıç Kavşağı yakınlarında kontrolünü yitirdiği otomobil, aynı yöne giden Ömer Faruk (28) yönetimindeki otomobille çapıştı.
Savrulup bariyerlere çarpan her iki otomobilin de motorları yerlerinden fırladı.
Kazada, sürücülerden Abdurrahman Karataş ile diğer araçtaki Cem Agin (23) yaşamını yitirdi, 3’ü ağır, 6 kişi yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Agin ve Karataş’ın cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna kondu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.