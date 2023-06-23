Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Bursa'da halatı kopan seyyar asansör zemine çakıldı: 2 ölü, 2 yaralı

Bursa Gemlik'te taziye için gittikleri apartmanın dışına yapılan seyyar asansörü kullanan 4 kişi, halatının kopması sonucu üçüncü kattan zemine çakılarak yaralandı. Yaralılardan 2'si kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi

Bursa'da halatı kopan seyyar asansör zemine çakıldı: 2 ölü, 2 yaralı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir binanın dışına yapılan seyyar asansörün halatının kopması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kanserden yaşamını yitiren yakınları için Eşref Dinçer Mahallesi Yeni Bahar Sokak'taki bir apartmana taziyeye gelen Fatma Çelik, Müjgan Çelik, Kerime Giderayak ve Safura Kader, hasta yakınları için tasarlanan ve binanın dış kısmına montajı yapılan seyyar asansöre bindi.

ÜÇÜNCÜ KATTAN ZEMİNE ÇAKILDI

AA'nın haberine göre; üçüncü katta halatı koparak zemine düşen asansördeki 4 kişi yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Vücudunda kırıklar olan yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalelere rağmen Fatma Çelik ve Safura Kader kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Cenazeler, Burs Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme gerçekleştirildi.

Ayrıca halatı kopan seyyar asansörle ilgili bilirkişi incelemesi yapıldı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Antalya'da sazlıkta çıkan yangın söndürüldü
GÜNDEM Antalya'da sazlıkta çıkan yangın söndürüldü
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 3 ölü, 1 ağır yaralı
GÜNDEM İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 3 ölü, 1 ağır ...
Adana'da pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 4 yaralı
GÜNDEM Adana'da pompalı tüfekli dehşet: 1 ölü, 4 yaralı
Sakarya'da mantardan zehirlenen 4 kişiden 2'sinin durumu ağır
GÜNDEM Sakarya'da 4 kişilik aile mantardan zehirlendi
Çatalca'da kamyonet takla atarak ağaçlık alana devrildi: 14 yaralı
GÜNDEM Kamyonet takla atarak ağaçlık alana devrildi: 14 ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
GÜNDEM Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
Uşak'ta otomobilin çarptığı 18 küçükbaş hayvan öldü
GÜNDEM Otomobilin çarptığı 18 küçükbaş hayvan öldü
Isparta'da üniversiteli genç kız silahlı saldırıda ağır yaralandı
GÜNDEM Üniversiteli genç kız silahlı saldırıda ağır ...
İstanbul Valisi Gül açıkladı: Son bir haftada 396 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
GÜNDEM İstanbul'da son bir haftada 396 düzensiz göçmen sınır ...
Kontrolden çıkan cip zeytinlik alana girerek takla attı: 1 yaralı
GÜNDEM Kontrolden çıkan cip zeytinlik alana girerek takla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.