Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
Bursa'da, kendisinden 5 gündür haber alınamayan kişinin ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı
Otomobiliyle 17 Temmuz'da evinden ayrılan epilepsi hastası Osman Altıkardeşler (69), bir daha geri dönmedi.
Ailenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından AFAD, jandarma ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Mudanya'nın Trilye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Altıkardeşler'in otomobilini bulan ekipler, aracın 1 kilometre uzağında da cansız bedenine ulaştı.
Altıkardeşler'in cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.