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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da kayıp yaşlı kadının cansız bedeni dere yatağında bulundu | Son dakika haberleri

        Bursa'da kayıp yaşlı kadının cansız bedeni dere yatağında bulundu

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan yaşlı kadının cansız bedeni dere yatağında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 01:32 Güncelleme: 26.07.2024 - 01:32
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        Kayıptı, cansız bedeni dere yatağında bulundu
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        Kumla Mahallesi Porsuk Deresi'nden gelen kötü kokudan şüphelenen mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

        Polis ekiplerince dere yatağında yapılan kontrollerde, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Savcılık incelemesinin ardından cesedin 72 yaşındaki Yüksel Akın'a ait olduğu belirlendi.

        Yüksel Akın (72)
        Yüksel Akın (72)

        AA'nın haberine göre; Akın'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yaşlı kadının 8 gündür kayıp olarak arandığı öğrenildi.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #GEMLİK
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