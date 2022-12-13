Bursa'da feci kaza: 1 ölü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde toplu taşıma aracına ve demir bariyerlere çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
KAZANIN ŞİDDETİYLE İKİYE BÖLÜNDÜ
Musa Soyulgan (19) idaresindeki otomobil, Çiftehavuzlar Mahallesi'nde aynı istikamette seyreden belediyeye ait toplu taşıma aracına ardından demir bariyerlere çarptı. AA'nın haberine göre; çarpışmanın etkisiyle Soyulgan'ın kullandığı otomobil ikiye bölündü.
SÜRÜCÜ HASTANEDE ÖLDÜ
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Soyulgan, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Öte yandan, ikiye bölünen otomobilin ve parçalarının etrafa saçılmasıyla yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
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