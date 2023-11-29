Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle 5 ilçede okullar tatil edildi Bursa'da etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle kentteki birçok binanın çatısı uçarken, ağaçlar yollara devrildi. Valilik, 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Bursa Deniz Otobüsü'nün (BUDO) 8 seferi ise olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 70 ile 95 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine devrilirken, binaların çatılarından kopan parçalar yollara savruldu.

5 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ Fotoğraf: DHA Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, gece saatlerinde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda; Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsü ilçelerinde okulların 1 günlük tatil edildiğini açıkladı. REKLAM Fotoğraf: İHA Vali Demirtaş açıklamasında, "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

BUDO'DA SEFER İPTALLERİ Fotoğraf: AA Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsünün (BUDO) 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi. *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.