Mobilya yüklü kamyonet alev aldı! O anlar kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan mobilya yüklü kamyonet, kullanılmaz hale geldi. Kamyonetin alev alev yanması ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Yangın, saat 22.00 sıralarında İnegöl- Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi.
İnegöl'den Yenişehir'e seyir halinde olan Doğan G. yönetimindeki mobilya yüklü kamyonette yangın çıktı.
Dumanı fark eden şoför kamyoneti yol kenarına çekti. Kamyonet alev alev yanarken, şoför ve çevredekiler yangına müdahale etmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kamyonet kullanılmaz hale geldi.
Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.