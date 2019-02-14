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Bursa'nın, Osmangazi ilçesinde Belediyesi Nikah Dairesi, Sevgililer Günü’nde rekor kırdı. Günde ortalama 12 nikahın kıyıldığı Osmangazi’de 14 Şubat’ta bu sayı 41’e yükseldi. 14 Şubat’ı hayatlarının tarihi olarak evlenme cüzdanına yazdırmak isteyen çiftler, evlilik için Sevgililer Günü’nü tercih etti.
Bu özel gün için aylar öncesinden saat 14.14’e randevu alan Talat Başar ve Tuğçe Üresin çiftinin nikahını sürpriz bir şekilde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar kıydı. Büyük bir heyecan yaşayan Başar ve Üresin’e ömür boyu mutluluklar dileyen Dündar, genç çifte hediye ettiği kırmızı gülün ardından evlilik cüzdanlarını verdi.
Osmangazi’nin Türkiye'nin nüfus olarak yoğun ilçelerinden olduğunu ve nikah kıyma konusunda da rekor kırdıklarını belirten Başkan Dündar, “Hayatlarını birleştiren çiftlerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir hayat diliyoruz. Aile bağlarımız ne kadar güçlü ve sağlam ise toplumun temeli de o kadar güçlü demektir. Bugün dünya evine giren çiftlerimizin nikahlarının hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Sevgililer Günü ancak, sevginizi bir güne sığdırmayın. Tüm günleriniz sevgi dolu geçsin” dedi.
Nikah günü özellikle 14 Şubat’ı tercih ettiklerini belirten Talat Başar ve Tuğçe Üresin, “Nikah saatimizin de 14.14 olmasını istedik. Şansımıza nikahımızı belediye başkanımız kıydı. Bize de sürpriz oldu. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.
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