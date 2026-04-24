Bursa'da soluk borusuna süt kaçan 2 günlük bebek hayatını kaybetti
Bursa'da 2 günlük Emira bebek, annesi tarafından emzirilip uyutulduktan sonra hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soluk borusuna süt kaçtığı değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı
ANNESİ EMZİRİP UYUTTU
DHA'daki habere göre olay; Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed (25) ile Hema Habbab (23) çiftinin 2 günlük bebekleri Emira, annesi tarafından emzirilip, uyutuldu.
HAREKETSİZ YATTIĞINI FARK ETTİ
Bebeğinin yanında uyuyan anne, bir süre sonra uyanıp bebeğini kontrol ettiğinde hareketsiz yattığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbarla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KALBİ DURDU
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bebeğin kalbinin durduğu belirlendi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kalp masajı yapılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, kurtarılamadı.
SOLUK BORUSUNA SÜT KAÇMIŞ
Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Emira bebeğin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.