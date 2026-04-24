        Bursa'da soluk borusuna süt kaçan 2 günlük bebek hayatını kaybetti

        Bursa'da soluk borusuna süt kaçan 2 günlük bebek hayatını kaybetti

        Bursa'da 2 günlük Emira bebek, annesi tarafından emzirilip uyutulduktan sonra hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soluk borusuna süt kaçtığı değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 09:54 Güncelleme:
        2 günlük bebek hayatını kaybetti
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesinin emzirip uyuttuğu 2 günlük Emira bebek hayatını kaybetti. Soluk borusuna süt kaçtığı belirlenen bebeğin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        ANNESİ EMZİRİP UYUTTU

        DHA'daki habere göre olay; Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed (25) ile Hema Habbab (23) çiftinin 2 günlük bebekleri Emira, annesi tarafından emzirilip, uyutuldu.

        HAREKETSİZ YATTIĞINI FARK ETTİ

        Bebeğinin yanında uyuyan anne, bir süre sonra uyanıp bebeğini kontrol ettiğinde hareketsiz yattığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbarla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KALBİ DURDU

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bebeğin kalbinin durduğu belirlendi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Kalp masajı yapılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, kurtarılamadı.

        SOLUK BORUSUNA SÜT KAÇMIŞ

        Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Emira bebeğin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

