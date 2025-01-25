Bursa'daki fabrika yangını söndürüldü
Bursa'da ses sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü
Giriş: 25.01.2025 - 06:00 Güncelleme: 25.01.2025 - 06:00
Merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde bulunan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürülürken fabrika kullanılmaz hale geldi.
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