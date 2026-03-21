Bursa’nın İnegöl ilçesinde camide belden yukarısı çıplak halde küfürlü şarkı eşliğinde dans ederek video çekip, görüntüleri sosyal medyada paylaşan E.Y. (17) gözaltına alındı.

DHA'daki habere göre olay; Ramazan ayında Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir camide meydana geldi. E.Y., camide şarkı eşliğinde belden yukarısı çıplak halde dans edip, kendi görüntülerini çekti.

O GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

E.Y.’nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler kısa sürede tepki gördü.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine çalışma başlatan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

"BİLMİYORDUM, PİŞMANIM"

E.Y. ifadesinde, “Ben böyle bir şey ilk kez çektim. Farkında olmadım. Böyle bir tepki olacağını bilmiyordum. Pişmanım” dediği belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.