        Haberler Gündem Güncel Bursa haberleri: Camide yarı çıplak halde video çekip, paylaşan şüpheli yakalandı | Son dakika haberleri

        Bursa'da bir camide şarkı eşliğinde yarı çıplak çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı. Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, şüpheli E.Y.'yi yakalayarak adliyeye sevk etti. Şüpheli ifadesinde pişman olduğunu belirtirken, olayla ilgili inceleme sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 14:30 Güncelleme:
        Camide yarı çıplak video çekti
        Bursa’nın İnegöl ilçesinde camide belden yukarısı çıplak halde küfürlü şarkı eşliğinde dans ederek video çekip, görüntüleri sosyal medyada paylaşan E.Y. (17) gözaltına alındı.

        DHA'daki habere göre olay; Ramazan ayında Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir camide meydana geldi. E.Y., camide şarkı eşliğinde belden yukarısı çıplak halde dans edip, kendi görüntülerini çekti.

        O GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

        E.Y.’nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler kısa sürede tepki gördü.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine çalışma başlatan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

        "BİLMİYORDUM, PİŞMANIM"

        E.Y. ifadesinde, “Ben böyle bir şey ilk kez çektim. Farkında olmadım. Böyle bir tepki olacağını bilmiyordum. Pişmanım” dediği belirtildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        İNCELEME SÜRÜYOR

        Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

        Esnaf kavgasında 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

        (İHA) - Antalya'da komşu esnaflar arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili olayın şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        İran'da gücün yeni adresi
        İran'da gücün yeni adresi
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        Pezeşkiyan: Komşularımızla çatışma niyetimiz yok
        Pezeşkiyan: Komşularımızla çatışma niyetimiz yok
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        Çocukların kavgasında baba, oğul ve bir kişi can verdi!
        Çocukların kavgasında baba, oğul ve bir kişi can verdi!
        Meclis’in gündemi çocuklardı: Çocuklara yönelik düzenlemeler geliyor
        Meclis’in gündemi çocuklardı: Çocuklara yönelik düzenlemeler geliyor
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        En acı teşhis... Markette 3.87 promillik cinayet!
        En acı teşhis... Markette 3.87 promillik cinayet!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        Tarkan'dan bayram mesajı
        Tarkan'dan bayram mesajı
        "Her zaman istiyordum"
        "Her zaman istiyordum"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı