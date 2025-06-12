Elinden fırlayan bıçak diline saplandı!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda kumbarasını açmaya çalışan 9 yaşındaki Ümmügülsüm A., bıçakla dilinden yaralandı. Çocuk, ilk tedavisinin ardından çocuk servisini yatırıldı. Soruşturma başlatıldı
Bursa'da akılalmaz olay, İnegöl ilçesinde Kemalpaşa mahallesi Mert sokaktaki bir evde meydana geldi. 9 yaşındaki Ümmügülsüm A., bıçakla kumbarasını açmaya çalıştı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
İHA'daki habere göre o sırada elinden fırlayan bıçak diline saplandı. Dilinden yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Çocuk ilk tedavinin ardından çocuk servisine yatırıldı. Çocuğun dili operasyonla dikildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.