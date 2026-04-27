Sızan sürücüyü uyandırmak için aracı beşik gibi salladılar

Antalya'da park halindeki araçta sızan bir sürücüyü uyandırmak için ekipler cama vursa da seslense de uyandıramadı. Otomobili beşik gibi sallayan ekipler, derin uykunun devam etmesi üzerine camı kırıp kapıyı açarak sürücüyü uyandırabildi.