Kalp krizi geçirdi, dereye düştü!
Bursa'da feci bir ölüm meydana geldi. Olayda dere yatağında bir erkeğe ait cansız beden bulundu. 35 yaşındaki Nesip B. adlı kişinin kalp krizi geçirip dereye düştüğü tahmin ediliyor
Giriş: 27 Nisan 2026 - 10:40
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dere yatağında bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Bulunan kişinin kalp krizi geçirip dereye düştüğü tahmin ediliyor.
İHA'nın haberine göre köprü altındaki dere yatağında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Ekiplerin kontrolünde Nesip B. (35) olduğu tespit edilen kişinin kalp krizi neticesi dereye düşüp hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
