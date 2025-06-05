Milli sporcuya silahlı tehdit ile darp!
Bursa'da, milli vücut geliştirme sporcusu 34 yaşındaki Semih Topçu, özel antrenör olarak çalıştığı spor salonunun işletmecisi Baki K. tarafından silahla tehdit edildi. Baki K.'nin koruması olduğu öne sürülen Yusuf İslam D. ise Topçu'yu dakikalarca darp etti. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırı sonrası ev hapsine çarptırılan Baki K, 2.5 ay sonra serbest kaldı
Bursa'da kan donduran olay, 11 Mart'ta saat 12.30 sıralarında Nilüfer ilçesindeki bir spor salonunda meydana geldi.
Milli vücut geliştirme sporcusu Semih Topçu (34), özel antrenör olarak çalıştığı spor salonunun sahibi Baki K. tarafından, izinli gününde işe çağrıldı.
İŞ YERİ SAHİBİ SİLAHINI ÇIKARDI
DHA'daki habere göre spor salonuna gelen ve daha önceden de aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Baki K.’nin bulunduğu ofise giren Topçu kapıyı kapatıp sandalyeye oturdu.
İş yeri sahibi Baki K., ayağa kalkarak belindeki silahı çıkarırken, koruması olduğu iddia edilen Yusuf İslam D. ile yanındaki bir kişi kapıyı açarak ofise girdi.
KORUMASI DEFALARCA YUMRUK ATTI
Çıkan tartışmada Yusuf İslam D., milli sporcuyu defalarca yumruklayarak ofisten çıkarırken, darp iddiaya göre spor salonunda da devam etti.
KARİYERİ İÇİN KARŞILIK VERMEDİ
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Semih Topçu’nun kendisine saldıran Yusuf İslam D. ve Baki K.’ye karşılık vermediği görüldü. Topçu’nun, millilik hakkını kaybetmemek için karşılık vermediği öğrenildi.
MİLLİ SPORCU ŞİKAYETÇİ OLDU
Milli sporcu, çalıştığı iş yerinde darp ve hakarete maruz kaldığı iddiasıyla iş yeri sahibi ve koruması hakkında şikayetçi oldu.
İKİ ŞÜPHELİ DE SERBEST
Bunun üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Baki K. ev hapsine çarptırılırken, koruma Yusuf İslam D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Baki K., 2.5 ay sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.