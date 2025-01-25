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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Park alanındaki 10 araç küle döndü | Son dakika haberleri

        Sabotaj ihtimali var! 10 araç küle döndü!

        Bursa'da, oto galeriye ait park alanında çıkan yangında 10 araç kullanılamaz hale gelirken, 3 araçta da hasar oluştu. Sabotaj ihtimali üzerinde duran ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 08:53 Güncelleme: 25.01.2025 - 09:27
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        Sabotaj ihtimali var! 10 araç küle döndü!
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        Bursa'da yangın, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde bir oto galeri işletmesinin park alanında çıktı.

        İTFAİYE VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        DHA'daki habere göre galerinin park alanındaki araçların bulunduğu bölgeden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        10 ARAÇ TAMAMEN YANDI, 3 ARAÇTA HASAR VAR

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        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangın yan tarafta bulunan oto tamirhanesine de sıçradı. Yaklaşık 10 itfaiye aracı, 1 tanker ve 40 itfaiye personelinin müdahale ettiği yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. 10 aracın tamamen kullanılamaz hale geldiği yangında 3 araçta da hasar oluştu.

        SABOTAJ İHTİMALİ VAR

        Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, sabotaj ihtimalini üzerinde dururken, çok yönlü soruşturma başlattı.

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