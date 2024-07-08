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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Polisi bıçaklamıştı! Yaşlı adam tutuklanmadı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Dehşet saçıp polisi bıçaklamıştı! Yaşlı adam tutuklanmadı!

        Bursa'da çöp evini temizletmeyip polisi bıçaklayan 68 yaşındaki Feyzullah Yasa, tam anlamıyla dehşet yaşatmıştı. Yaşlı adam, sevk edildiği ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 10:49 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:50
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        Dehşet saçıp polisi bıçaklamıştı! Yaşlı adam tutuklanmadı!
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        Bursa'da olay, 4 Temmuz günü saat 11.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi.

        BELEDİYE EKİPLERİNİ İÇERİ ALMADI

        DHA'da yer alan habere göre ‘Çöp ev’ ihbarı alan Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ürünlü Caddesi'ndeki adrese geldi. Belediye ekiplerini karşısında gören 2 katlı evin sahibi Feyzullah Yasa (68), eline aldığı bıçakla belediye ekiplerini tehdit ederek içeri almadı.

        POLİSİ KOLUNDAN BIÇAKLADI

        Eve giremeyen ekiplerin ihbarı üzerine adrese polisler sevk edildi. Yasa, kendisini ikna etmeye çalışan polis memuru T.H.'yi kapıyı açmaya çalıştığı sırada kolundan bıçakladı.

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        POLİS MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI

        Bölgeye takviye ekipler gönderilirken, yaralı polis memuru, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        BİBER GAZI SIKAN POLİSLERE DE SALDIRDI

        Polisler, direnmeye devam eden Feyzullah Yasa’yı, pencerenin kırık camından sıktıkları biber gazıyla etkisiz hale getirmek istedi.

        İKİNCİ KEZ POLİSE SALDIRDI

        Yasa, elindeki bıçakla dışarı çıkıp, ekiplere yine saldırdı. Bıçağın elinden düşmesiyle yakalanan Yasa, tedbir amaçlı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        "BEN PEYGAMBERİM, CUMHURBAŞKANIYIM" DEDİ

        Tedavisinin ardından gözaltına alınan Feyzullah Yasa, sevk edildiği adliyede Cumhuriyet savcısına ifade verdi. İfadesinde “Ben peygamberim, cumhurbaşkanıyım” diyen Yasa, savcının talimatıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na sevk edildi. Feyzullah Yasa, burada tedaviye alındı.

        Polisi bıçakladı! Çöp ev dehşeti!
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