Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Şehrin ortasında 1.5 metrelik yılan korkuttu | Son dakika haberleri

        Şehrin ortasında 1.5 metrelik yılan korkuttu!

        Bursa'da, 1.5 metrelik yılanı bir sitenin jiletli tellerine sarılı olarak görenler gözlerine inanamadı. Vatandaşların korkudan yaklaşamadıkları yılan itfaiye operasyonuyla yakalanıp doğal ortamına salındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 10:53 Güncelleme: 15.05.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehrin ortasında 1.5 metrelik yılan korkuttu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesindeki bir sitenin bahçe tellerine sarılı halde görülen yılan korku dolu anlar yaşattı.

        KİMYE YAKLAŞAMADI İTFAİYE ÇAĞRILDI

        İHA'daki habere göre zehirli olabileceği ihtimaline karşı kimsenin yaklaşamadığı yılanın nasıl oraya geldiği bilinmezken, itfaiye ekipleri yılanı bulunduğu yerden aldı.

        ZARAR GÖRMEMEK İÇİN HAREKET ETMEDİ

        REKLAM

        Jiletli teller sebebiyle ilerleyemeyen yılan, ekipler tarafından doğal ortamına salındı.

        Vatandaşlar ise 1.5 metre boyundaki yılanın ekipler tarafından kurtarılmasını tedirgin gözlerle camlardan izledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Kıyafet yasağını tanımadı
        Kıyafet yasağını tanımadı
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Rahatsızlanan oğlunu eve götürüyordu... Anne oğul toprağa verildi!
        Rahatsızlanan oğlunu eve götürüyordu... Anne oğul toprağa verildi!
        Kalp cerrahına 'bıçak parası' gözaltısı!
        Kalp cerrahına 'bıçak parası' gözaltısı!
        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        Kimler bayram ikramiyesi alacak?
        Kimler bayram ikramiyesi alacak?
        Şampiyon Galatasaray'ın kupa coşkusu!
        Şampiyon Galatasaray'ın kupa coşkusu!
        "2025 yarım gaz gider, 2026'dan ümitliyiz"
        "2025 yarım gaz gider, 2026'dan ümitliyiz"
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi