Minibüs virajda takla attı; 1´i ağır, 5 yaralı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün hızlı girdiği virajda takla atan minibüsteki 1´i ağır, 5 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağı inen Suriye uyruklu Abdalmohsen Alkashtou (19) yönetimindeki 16 Z 0029 plakalı minibüs, hızlı girdiği virajda savrulup kaldırıma çarptı. Arka tekeri yerinden çıkan minibüs, taklalar atıp yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada, sürücü araçtaki Eren I. (17), Ümmet Fazıl (18), Mustafa O. (16) ve Ahmet Talha S. (16) yaralandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Alkashtou, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-05-08 17:48:47



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