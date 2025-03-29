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        Uludağ'daki yangında gözaltı sayısı ol44 du (3)

        4ŞÜPHELİ TUTUKLANDIBursa Uludağ'da denetimlerinde eksiklik tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta'nın (25) hayatın kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan aralarında İşletme Sahibi, İşletme Müdürü ve Kayak Odası çalışanın olduğu 5 şüpheli ve otel mülk Sahibi de adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 00:32 Güncelleme: 29.03.2025 - 00:32
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        Uludağ'daki yangında gözaltı sayısı ol44 du (3)
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        4ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Bursa Uludağ'da denetimlerinde eksiklik tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta’nın (25) hayatın kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan aralarında İşletme Sahibi, İşletme Müdürü ve Kayak Odası çalışanın olduğu 5 şüpheli ve otel mülk Sahibi de adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, ''Bursa Uludağ Oteller Bölgesinde milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında; 4 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Hepimizi derinden üzen yangının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir'' ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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