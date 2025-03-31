Bursa'da bıçaklı kavga; yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı

Olay, saat 01.30 sıralarında Panayır Mahallesi 9’uncu Yavuz Sokakta meydana geldi. 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yabancı uyruklu 3 kişi yaralanırken, şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırılırken, birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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