Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Trabzonspor forması giyen çocuğun yüzüne biber gazı sıkan sanığa 2 yıl hapis

        BURSA'da, arkadaşıyla evinin önünde oturup dondurma yiyen Trabzonspor Futbol Okulu öğrencisi Yusuf Emir Bolat'ın (11) yanına bisikletiyle yaklaşıp, 'Vay, sen Trabzonsporlu musun?' diyerek yüzüne biber gazı sıkan Veysel İlhan (33), 'Kasten yaralama' suçundan, 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 12:01 Güncelleme: 18.06.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor forması giyen çocuğun yüzüne biber gazı sıkan sanığa 2 yıl hapis
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA'da, arkadaşıyla evinin önünde oturup dondurma yiyen Trabzonspor Futbol Okulu öğrencisi Yusuf Emir Bolat’ın (11) yanına bisikletiyle yaklaşıp, 'Vay, sen Trabzonsporlu musun?' diyerek yüzüne biber gazı sıkan Veysel İlhan (33), 'Kasten yaralama' suçundan, 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 29 Ekim 2023’te saat 17.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Yakut Sokak'ta meydana geldi. Trabzonspor Futbol Okulu'nda eğitim gören Yusuf Emir Bolat, evinin önünde arkadaşıyla dondurma yerken, bisikletiyle yanlarına yaklaşan biri, kendisine, 'Vay, sen Trabzonsporlu musun?' dedi. Yusuf Emir'in 'Evet' yanıtı üzerine, 'Trabzonspor ezik' diyen şüpheli, yanındaki biber gazını çocuğun yüzüne sıkıp uzaklaştı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası Yusuf Emir, biber gazının etkisiyle ağlarken, sesleri duyan mahallelinin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf Emir Bolat, ambulansla kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından taburcu edildi.

        6 FARKLI OLAYDAN TUTUKLANDI

        Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, aralarında 'Yağma' ve 'Darp' olmak üzere çeşitli suçlardan 25 kaydı bulunan şüpheli, olaydan 2 gün sonra, 31 Ekim 2023’te evine yapılan baskınla yakalanıp gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve "Benim olayla bir ilgim yok. Görüntülerdeki ben değilim" diyen İlhan'ın evinde, olay sırasında giydiği tişört ile 3 biber gazı ve bisikleti bulundu. Veysel İlhan hakkında, daha önce de biber gazı saldırısında bulunduğuna ilişkin 5 şikayet dilekçesi olduğu belirlendi. 2 Kasım'da adliyeye sevk edilen İlhan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İlhan'ın, "Kendini savunamayacak durumda olan mağdura karşı kasten yaralama', 'Silahla kasten yaralama' suçlarına ilişkin 6 farklı olaydan tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş olup, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce şüpheli Veysel İlhan hakkında 6 farklı olaydan ayrı ayrı olarak tutuklama kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

        SORUŞTURMA 10 GÜNDE TAMAMLANDI

        Olaya ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 10 günde tamamlandı. İddianamede Veysel İlhan’ın, ‘Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama’ suçundan, 2 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Bursa 30’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, “Dikkaldırım Mahahallesi’nde evin önünde arkadaşı ile birlikte oturmakta olan ve henüz 10 yaş içerisinde (yaşı itibarıyla beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda) bulunan yaşı küçük mağdurun yanına kullanmış olduğu bisiklet ile yaklaşarak ‘Trabzonlu musun?’ diye sorduğu, mağdurun ‘Evet’ yanıtını vermesi üzerine cebinde bulunan biber gazı spreyini mağdurun gözüne doğru sıkmak suretiyle onun yaralamasına sebep oldu” ifadesine yer verildi.

        SUÇLAMALARI REDDETTİ

        Tutuklu olarak yargılandığı davanın duruşmalarında, üzerine atılı suçlamaları reddeden İlhan, “Denetimli serbestlik bürosunda temizlik görevlisi olarak çalışıyorum. Yunus Emre Bolat’ı tanımıyorum. Bana bahsetmiş olduğunuz konu hakkında bir fikrim yoktur. Ben böyle bir olay gerçekleştirmedim. Bana gösterilen videodaki bisiklet bana ait değildir. Hakkımda isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

        Bursa 30’uncu Asliye Ceza Mahkemesi, Veysel İlhan’ı 'Kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Kuyumcu altın ve döviz alacaktı... İstanbul'da 1.4 milyon TL'lik gasp!
        Kuyumcu altın ve döviz alacaktı... İstanbul'da 1.4 milyon TL'lik gasp!
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Kaza yaptığı araçtan çıktı... TIR çarptı!
        Kaza yaptığı araçtan çıktı... TIR çarptı!
        Yazışmaları gündem olmuştu: PFDK üyeleri istifa etti!
        Yazışmaları gündem olmuştu: PFDK üyeleri istifa etti!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        Kız kıza tatil
        Kız kıza tatil
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        Antalya'da ilk kez 'mandagöz' balığı görüldü
        Antalya'da ilk kez 'mandagöz' balığı görüldü

        Benzer Haberler

        Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Bursa'da anız yangını
        Bursa'da anız yangını
        8 katlı inşaatın çatısı alev alev yandı
        8 katlı inşaatın çatısı alev alev yandı
        Bursa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bursa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bursa Valisi Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü k...
        Bursa Valisi Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü k...
        Bursa'da takla atan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı
        Bursa'da takla atan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı