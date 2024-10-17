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        Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilde sıkışan yaralı kurtarıldı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 12:21 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:27
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        Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilde sıkışan yaralı kurtarıldı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Mehmet Emin Ç. idaresindeki 16 N 7492 plakalı otomobil, Altıparmak Caddesi'nde karşı yönden gelen Harun D'nin kullandığı 34 BAY 078 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada, çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan Hatem Ç. ile Hatice A. yaralandı.

        Çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi.

        Trafik polisleri, tramvay yolundaki kazalı otomobili iterek yol kenarına çekti.

        Hatem Ç'yi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışan temizlik görevlisi ve bir vatandaş, otomobilin sıkışan kapısını gerdirerek açtı.

        Vatandaşların yardımı ve 112 Acil Sağlık ekiplerince çıkarılan Hatem Ç. ile Hatice A, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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