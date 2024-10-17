Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilde sıkışan yaralı kurtarıldı

Vatandaşların yardımı ve 112 Acil Sağlık ekiplerince çıkarılan Hatem Ç. ile Hatice A, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatem Ç'yi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışan temizlik görevlisi ve bir vatandaş, otomobilin sıkışan kapısını gerdirerek açtı.

Çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.