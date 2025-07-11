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        İnegöl'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 09:00 Güncelleme: 11.07.2025 - 09:02
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        İnegöl'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yeniceköy Mahallesi Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki bir mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        İmalathanede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin öğrenilmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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