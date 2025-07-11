İnegöl'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniceköy Mahallesi Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki bir mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

İmalathanede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin öğrenilmesi için çalışma başlatıldı.