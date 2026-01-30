Bursa'da drift atan sürücüye cezai işlem uygulandı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde drift atıp, bu anları sosyal medyadan paylaşan sürücüye cezai işlem uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya hesabında otomobille drift atıldığı görüntülerinin belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada drift atan sürücünün kimliği tespit edildi. Trafiği tehlikeye atan sürücüye "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında cezai işlem uygulandı.

